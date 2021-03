Aleksa Balašević na Instagramu je objavio zajedničku fotografiju s pokojnim ocem Đorđom i majkom Oliverom na kojoj su svi odjeveni u jednake majice.

Sin legendarnog Đorđa Balaševića 27-godišnji Aleksa na svom je Instagramu podijelio objavu posvećenu nedavno preminulom ocu i njome raznježio njegove obožavatelje.

"Kada si ti u pitanju, nema ni tuge, ni žalosti. Već samo sreće i vječnosti. Jednostavno tako", napisao je Aleksa uz fotografiju na kojoj pozira s ocem Đorđom i majkom Oliverom dok su svo troje odjeveni u identične majice njegova projekta "Megdan" koji se bavi borilačkim sportovima i vještinama.

"Ako vam išta znači koliko smo voljeli njega ostaje nam to da se volimo i vas kao njegovo najveće blago također. Blago vama koji ste njegovi i dijelili s njim sve. Baš je to sreća", "Volim vas", "Osjećaji su mi još izmiješani, jedino je ljubav neosporna", "Dragi dečko, imaš toliko razloga za ponos. U pravu si, Đole je čovjek za vječnost. Oplemenio je sve nas koji smo imali nešto mozga da razumijemo i nešto srca da osjetimo to što nam je prenosio. I nastavit će to raditi", neki su od komentara koje je dobio nakon objave.

Đorđe i Olivera su uz Aleksa dobili i kćeri Jovanu i Jelenu, a Aleksa je u jednom od intervjua od prošle godine progovorio i o njihovoj ljubavi.

"Danas je previše lako biti poznat, a ja nisam samo dijete poznatih roditelja, već dijete velikih ljudi. Božanskih. Jedne umjetničke dinastije. Globalnih autoriteta. Je li to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost? Dođe na isto, kao kod svakog djeteta, normalnog i ispravnog", izjavio je tada za srpski magazin Helo.

Aleksa se danas uspješno bavi organiziranjem MMA borbi, a i sam je zaljubljen u svoju zaručnicu Nikolinu te ju voli više od svega.

"Ljubav mog Đoleta i Olje je jedinstvena. To ne postoji nigdje na svetu. Mama mi je savjetovala da i mi budemo jedinstveni. Uvijek ima šanse za dobre i nebeske ljude. A Nikana i ja smo baš takvi, potpuno drugačiji od drugih", zaključio je Aleksa.

On je bio jedan od prvih koji je stigao na posljednji ispraćaj svog oca Đorđa na groblju u Novom Sadu, koji je održan u krugu najuže obitelji. Đorđe je preminuo 19. veljače od posljedica upale pluća, a bio je pozitivan i na koronavirus.