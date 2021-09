Adrian Grenier zvijezda je nove hit-serije "Clickbait", a iako je nakon povlačenja govorio kako se ne planira vratiti glumi, srećom po njegove obožavateljice, brzo se predomislio.

Američki glumac, režiser i glazbenik Adrian Grenier već je dugi niz godina na sceni, a otkako se pojavio u prvom većem hit-filmu, prikupio je zavidan broj obožavateljica diljem svijeta. Grenier je zvijezda nove serije "Clickbait", a prisjetili smo se detalja iz njegove karijere, kao i privatnog života.

Glumac je rođen u Novom Meksiku, no njegovi roditelji nikada nisu bili vjenčani te je s majkom odrastao u New Yorku. Zanimao se za glumu još otkako je bio dječak, a fakultet na Sveučilištu Bard je napustio upravo kako bi ostvario karijeru na velikom platnu.

Debitirao je u jednoj drami 1997. godine, a dvije godine kasnije proslavio se zahvaljujući filmu "Ti me izluđuješ" u kojem je glumio s Melissom Joan Hart. Naslovna pjesma filma, hit-singl Britney Spears "You drive me crazy" u to je vrijeme žarila i palila diljem svijeta, a Adrian i kolegica pojavili su se čak i u spotu pop-princeze.

Glavnog lika Vincenta Chasea u seriji "Svita" glumio je u svim sezonama, a pojavio se i u uspješnici "Vrag nosi Pradu" iz 2006. godine. Okušao se i u producentskoj fotelji, a nastupao je i s nekoliko bendova. Zgodni Adrian inače zna svirati gitaru, bas gitaru, bubnjeve i usnu harmoniku.

Tijekom godina pažnju je privlačio i privatnim životom, no mediji nisu previše detalja o njegovim vezama uspjeli izvući. U posljednje vrijeme ljubi umjetnicu Jordan Roemmele s kojom je u vezi od 2017. godine, a prije nje povezivali su ga s brojnim kolegicama.

Navodno je neko vrijeme bio u vezi s kolegicom Melissom Joan Hart, a ona je tek 20 godina nakon hit-filma progovorila o tome. Spomenula je da je bila s jednim kolegom sa seta, no svi su se iznenadili kada je objavila da je to bio Ali Larter, a ne Grenier. Dok je snimao seriju "Entourage", bio je u vezi s manekenkom Melissom Keller, a par je često prekidao i mirio se. Poslije nje našao se u zagrljaju glumice Isabel Lucas nekoliko mjeseci, no njihova ljubav nije dugo potrajala.

Pričalo se i da je njegovo srce zarobila Lindsay Lohan, no njihova veza nikada nije potvrđena. S manekenkom Emily Caldwell hodao je od 2009. do 2013. godine, a cijelo vrijeme su svoju romansu držali dalje od očiju javnosti. Tek su se nekoliko puta zajedno pojavili na službenim događajima. Čini se kako je s trenutnom djevojkom zaista sretan, a par zajedno živi na farmi u Teksasu.

"Jordan i ja imamo dugu zajedničku povijest i laknulo mi je kada sam shvatio da je i ona zaljubljena u mene. Zajednički život nam paše i oboje smo sretni", kratko je nedavno komentirao Adrian. Glumac se na svojem imanju bavi poljoprivredom i uzgaja voćke te planira izgraditi i utočište za divlje životinje, a u svemu mu pomaže njegova djevojka.

Govorio je da se ne planira vratiti glumi, no srećom za njegove fanove, promijenio je tu odluku. Nakon deset godina izbivanja iz Hollywooda prihvatio je ulogu u novoj seriji.

"Fokusiran sam samo na ovaj projekt, to ne znači da ću se potpuno vratiti snimanju novih serija i filmova", rekao je prije nekoliko dana glumac u jednom intervjuu. Priznao je i kako su ga producenti uspjeli nagovoriti da se vrati pred kamere zbog zanimljive priče koja stoji iza serije. "Čak ni tijekom snimanja serije "Clickbait" nisam znao kako ona završava. U jednom sam trenutku pomislio kako bih zaista mogao biti taj negativac kakav sam bio u prvih nekoliko epizoda", kaže Grenier.