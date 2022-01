Adele (33) objavila je dugo iščekivani četvrti studijski album "30" u studenom 2021., koji je zauzeo prvo mjesto britanskih ljestvica, a sada je ponovno zaintrigirala fanove.

Adele je zainteresirala obožavatelje najavljujući da "toliko toga dolazi" u 2022., uključujući glazbeni video za "Oh My God".

Glazbenica (33) objavila je dugo iščekivani četvrti studijski album "30" u studenom 2021., koji je zauzeo prvo mjesto britanskih ljestvica.

Album je uključivao singlove "Easy On Me" i "Oh My God".

U objavi na Twitteru, Adele je napisala: "Odmorna i ponovno spremna! Osjećajući se spremnom za 2022., toliko toga dolazi, uzbuđena sam što ćete to svi vidjeti."

Isječak od 15 sekundi prikazuje Adele kako stoji u mračnoj sobi, a iza nje je prstenasto svjetlo.

Na ekranu se također pojavljuju riječi "O, Bože, 12. siječnja 17,00 sati UK".

"Oh My God" stigao je do prvih pet mjesta ljestvice u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama te prvih 10 u Kanadi, Australiji i Južnoj Africi.

Adele je izvodila svoju novu glazbu u televizijskim emisijama s obje strane Atlantika, ali je dospjela na naslovnice kada se ponovno susrela s učiteljicom iz djetinjstva tijekom ITV koncerta u londonskom Palladiumu.

Na pitanje glumice Emme Thompson je li ju ikada netko inspirirao kad je bila mlađa, pjevačica je odgovorila imenom svoje učiteljice engleskog, gospođe McDonald, jer je bila "cool" i tako simpatična i neposredna.

Uslijedilo je iznenađenje kad se pred Adele pojavila učiteljica, koja joj se pridružila na pozornici i rekla joj: "Tako sam ponosna na tebe."

(Hina)

Nevjerojatna transformacija reality zvijezde šokirala je javnost, u samo devet mjeseci izgubio je više od 80 kilograma! +9

Rijetki znaju da je naša glumica starija od supruga, a oni uspješno prkose stereotipima već 16 godina +26