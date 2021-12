Adam Driver i supruga Joanne Tucker o svom privatnom životu rijetko govore u javnosti, a dvije godine su tajili i da su dobili sina.

Adam Driver danas je jedan od najtraženijih glumaca, a popularnost mu je vrtoglavo narasla u posljednjih nekoliko godina. 38-godišnji glumac zvijezda je filma "Dinastija Gucci" u kojem glumi s Lady Gagom te je utjelovio ubijenog nasljednika modnog carstva Maurizija Guccija, a dok svi pišu o njegovu poslovnom uspjehu, informacije o njegovom privatnom životu u javnost izlaze na kapaljku.

Svoju suprugu Joanne Tucker glumac je upoznao na Julliardu, a upravo je ona zaslužna za njegov modni izričaj. Tucker pazi da njezin suprug bude prigodno odjeven u svakoj prilici, a Driver se smije da bi bez nje i dalje hodao okolo u trenirci, bez obzira što bilo tko drugi rekao.

Par se zaručio 2012. godine, a godinu kasnije stali su pred oltar na privatnoj ceremoniji s koje u javnost nije procurila niti jedna fotka sve do danas. Navodno su na njihovu vjenčanju bili Lena Dunham i njezin tadašnji dečko Jack Antonoff, no to glumica nikada nije potvrdila, ali ni opovrgnula.

Svoj osobni život Driver čuva daleko od javnosti, stoga su brojni njegovi fanovi bili šokirani činjenicom što je otac. Adam i supruga više su od dvije godine čuvali informaciju da im se rodio sin, a još uvijek nije poznato kako se zove ni koliko točno godina ima.

U svom radu najveći si je kritičar upravo sam glumac. Ispričao je kako je jednom pogledao prvu epizodu serije "Girls" te je vidio svaki detalj i grešku koju je napravio. Zaključio je kako je zaista loš glumac, no upravo ga je to potaknulo da se poboljša. Neke od svojih filmova nikada nije pogledao niti planira, a jedan od njih je i "Marriage Story" za koji je dobio nominaciju za Oscara.

Njegova supruga također je glumica, a Joanne je na velikom platnu debitirala 2011. godine u filmu "Loft". Pojavila se u filmovima "The Report" te "Give or take", a nekoliko je puta spomenula kako se više posvetila obiteljskom životu nego karijeri. Sa suprugom se pojavila i u jednoj epizodi serije "Girls".

