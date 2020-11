Pop-sastavu Milli Vanilli prije 30 godina oduzet je Grammy nakon što se doznalo da vokali u njihovim pjesmama uopće nisu njihovi.

U kasnim 80-ima bili su jedan od najuspješnijih pop-sastava na svijetu, no u glazbenu povijest upisali su se kao potpuni prevaranti.

Radi se o Fabu Morvanu i Robu Pilatusu, dvojcu poznatijem kao Milli Vanilli, kojima je prije točno 30 godina oduzet Grammy nakon što se doznalo da vokali u njihovim pjesmama uopće nisu njihovi.

Dvojac je 1989. godine izbacio album "Girl You Know It's True" s hitovima poput "Girl I'm Gonna Miss You", "Baby Don't Forget My Number i "Blame It on The Rain", koji im je 1990. godine donio Grammyja za najbolje nove izvođače. Tada se činilo kao da su na vrhu svijeta, no sve se vrtoglavo promijenilo gotovo preko noći.

Unatoč velikoj popularnosti dvojac su već tada pratile glasine da pjevaju na playback i da vokali u njihovim pjesmama nisu njihovi, što se na koncu ispostavilo kao istina. Dečki nisu otpjevali niti jednu pjesmu na albumu i zbog toga im je Grammy oduzet, što je bio prvi takav potez u povijesti dodjele prestižne glazbene nagrade.

Izdavačka kuća Arista Records odmah potom raskinula je suradnju s dvojcem te su iz svojeg kataloga uklonili njihov hit-album, a prema sudskoj odluci morali su i refundirati dio novca kupcima spornog albuma. Bio je to gorak kraj sastava Milli Vanilli, od kojeg se osramoćeni dvojac nikada više nije oporavio.

Unatoč debaklu Rob Pilatus je nakon svega pokušao izgraditi samostalnu karijeru, no suočio se s daljnjim neuspjesima i javnim izrugivanjem.

Dvojac je čak pokušao i sve okrenuti na šalu pa su 1991. godine snimili reklamu za žvakaće gume u kojoj su imali poteškoće s pjevanjem na playback, no ni to nije uspjelo sprati ljagu s njihovih imena. Iste te godine Pilatus se pokušao ubiti, no policija ga je spasila od skoka s hotelskog balkona.

1992. godine dvojac se pokušao rebrendirati pod imenom Rob & Fab, no njihov istoimeni album koji su objavili s novom izdavačkom kućom prodan je u svega 2000 primjeraka.

Nakon još jednog propalog pokušaja povratka na scenu Pilatus se našao u problemima sa zakonom. 1996. godine optužen je za napad, vandalizam i pokušaj pljačke, i to za tri različita incidenta. Osuđen je na 90 dana zatvora, a nakon toga su uslijedili i brojni drugi problemi za njega.

U intervjuu za časopis People 1997. godine njegov bivši kolega Fab Morvan otkrio je da njih dvojica više nisu u kontaktu.

"Ja sam se otrijeznio i nastavio svojim putem", kazao je Morvan za časopis, čime je dao naslutiti Pilatusove probleme s alkoholom.

1998. godine Pilatus se ponovno ujedinio s osnivačem i producentom Milli Vanillija Frankom Farianom te su počeli raditi na novom materijalu.

"Rob je opet izgledao sjajno i bio je jako optimističan oko budućnosti, Planirali smo snimiti još jedan album", ispričao je kasnije Farian za The Independent.

Nažalost, sve je ostalo samo na planovima jer je u travnju 1998. godine Pilatus pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Frankfurtu. Bile su mu 32 godine, a prema izvještaju policije, uzrok smrti bilo je predoziranje alkoholom i tabletama.

Dan prije smrti Pilatus se pojavio u Farianovu studiju "vidno opijen i rastresen", piše Associated Press. Nakon njegove smrti Morvan i Farian za njemačke novine Blid am Sonntag potvrdili su da se Pilatus u Njemačkoj liječio od ovisnosti od kraja 1997. godine.

Morvan je nakon Pilatusove smrti izdao i službeno priopćenje o tragičnoj sudbini svojeg bivšeg kolege u kojem je, između ostaloga, napisao i kako je "jedina sramota u vezi s Robovom smrti to što je umro posve sam, uništen od vrtoglavo brzog uspona i naglog pada".