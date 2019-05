Kad je u pitanju Romeo, mladi zavodnik iz najpoznatije svjetske ljubavne priče, uvijek s nestrpljenjem osluškujemo vijesti.

Prvi Romeo, koji će najpoznatijeg mladog ljubavnika u hrvatskoj produkciji igrati na engleskom jeziku, 24-godišnji je Francuz s engleskom adresom Clement Charles. Ovaj simpatični glumac vodeće je lice šestog izdanja Midsummer Scene festivala koji se u Dubrovniku održava 21. lipnja do 7. srpnja.



On je, kao i Julija - Georgia Christodoulou, nedavno, kao najbolji u klasi, diplomirao na Kraljevskom konzervatoriju u Birminghamu. Za jednu od najpoznatijih glumačkih uloga dobro se pripremio. Već je na konzervatoriju imao prilike igrati Shakespearovog Romea. No, za nastup na jednoj od najljepših svjetskih pozornica – dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac kaže: „Dolazim otvorenog duha kad je u pitanju kako ću igrati Romea. Ne kažem još ne niti jednoj odluci. Imam puno ideja, naravno, sviđa mi se ideja da u ulogu unesem mladenačku uzbuđenost. No, ništa nije sigurno dok se ne vidim licem u lice s Julijom!“

PR

Ovaj simpatični glumac dobro je upoznat s ljepotama naše zemlje. Prošle se zime na neki način povezao sa Zagrebom uz djelo „Tri zime“ Tene Štivičić. Strastveni je zaljubljenik u penjanje po stijenama, a kako dubrovačko zaleđe obiluje njima, veseli se svakom slobodnom trenutku između predstava.Shakespeare se u izvorniku opet vraća u Dubrovnik u šestom izdanju festivala Midsummer Scene nazvanom Sezona ljubavi i mržnje. Festival će obilježiti upravo predstava Romeo i Julija. Režiser Sean Aita stavlja Veronu u mafijaški kontekst početka šezdesetih godina prošlog stoljeća kada su buntovni tinejdžeri još bili velika novina u tradicionalnoj Italiji.





PR

Iskusni deveteročlani ansambl, uz Clementa Charlesa i Georgiu Christodoulou čine i Jenni Lea-Jones, Nicholas Limm, Alexander Varey, Richard Emerson, Amanda Osborne, Mark Elstob i Filip Krenus. Festival Midsummer Scene osim nove premijere Romea i Julije, koja će imati 13 izvedbi na Lovrjencu, obiluje događanjima poput koncerata, cabareta, gostovanja te Držića na engleskom jeziku. Festival je projekt Grada Dubrovnika i TZ Grada Dubrovnika, a u produkciji Brilliant Events, Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions, London.