John Cusack, Woody Harrelson i Wiz Khalifa samo su neki od slavnih faca koje su podijelile na svojim društvenim mrežama neke od aktualnih teorija zavjere.

Teorije zavjere koje se šire društvenim mrežama usred pandemije koronavirusa, kojima neki pokušavaju tumačiti uzroke nastanka i pojave virusa, a neke od njih odlučile su podijeliti i svjetske zvijezde.

To se najviše odnosi na teoriju povezanosti širenja koronavirusa i 5G mreže, za koju su znanstvenici zapravo u nekoliko navrata potvrdili da nije povezano, ima onih koji im nisu povjerovali, a među njima su glazbenici i glumci.

Tako je glumac John Cusack na svom Twitter profilu napisao kako je 5G mreža najveći krivac širenja virusa, one koji su se u komentarima suprostavili njegovoj tvrdnji nazvao je ovcama pa odlučio obrisati status. To naravno nije spriječilo svjetske medije da prenesu tu vijest.

John Cusack Tweets And Deletes Coronavirus Conspiracy Theory About The Dangers Of 5G Networks (via @Fox411) https://t.co/bqunGbtoDd