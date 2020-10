Vratio se! Četvrti najbolji kazahstanski novinar nakon 14 godina ponovno je na turneji po SAD-u. Ovoga puta na putovanju ga prati 15-godišnja kćer Tutar koju legendarni Borat mora dati na poklon potpredsjedniku Michaelu Pencu kako bi povratio ugled Kazahstana u očima Amerike.

Glumac i politički aktivist Sacha Baron Coen u nastavku avantura svog najprepoznatljivijeg alter-ega usred pandemije koronavirusa kroz urnebesne intervjue s političarima, ultra desničarima, žrtvama holokausta, i kršćanskim aktivistima još je jednom daje presjek američkog društva kakvog se ne bi posramili ni vrhunski sociolozi.

Majstor prerušavanja i ovog je puta uspio zavarati svoje sugovornike, između ostalog i Rudyja Giulianija, nekadašnjeg gradonačelnika New Yorka i odvjetnika predsjednika Donalda Trumpa.

Prije nego što se film pojavio na Amazonovom streaming servisu, u javnost je procurila snimka intervjua Giulianija i bugarske glumice Marije Bakalove koja je predstavljajući se kao novinarka dogovorila intervju nakon kojeg je nastala najšokantnija scena filma.

"Ima 15, prestara je za tebe"

Nakon odrađenog intervjua u hotelu, glumica za koju Giuliani misli da je novinarka odlaze u spavaću sobu gdje će je on zatražiti adresu i broj telefona. Nakon što će mu Bakalova ukloniti mikrofon s košulje, Giuliani će se ispružiti na krevetu i zavući ruku u hlače. U sobu tada upada Sacha Baron Coen vičući „Ona ima 15 godina, prestara je za tebe“.

Nakon što je scena procurila u javnost, Giuliani se pravdao kako samo "uvlačio svoju košulju" kada je ležao na krevetu. Što se zaista dogodilo prosudite sami, a sam Coen tj. Borat, naknadno je „stao u obranu“ Giulianija.

"Smrt mu dobro pristaje": Vlastitog oca hladnokrvno je 'ubila' nekoliko puta, uz ovaj dokumentarac smrt nikada nije bila zabavnija

Ona je najveća ku*ka velikih ekrana – publika u kinima vikala je "ubij je!", a sada je dobila svoju seriju. Možda bolje da nije

"Ovdje sam da branim američkog gradonačelnika Rudolpha Giulianija. Mediji su se poslužili lažnim vijestima i nevini seksualni susret između muškarca koji je na taj odnos pristao i moje 15-godišnje kćeri, pretvorili u nešto grozno", objavljeno je na Twitter računu Borata.

OFFICIAL STATEMENT FROM BORAT SAGDIYEV pic.twitter.com/vM92Lam5vV — Borat (@BoratSagdiyev) October 23, 2020

Gledajući Borata teško je ne zapitati se kako je Coen uspio zavarati svoje sugovornike i jesu li pojedine scene „namještene“ tj. koliko je žrtava zaista uspilo namamiti u svoju klopku.

Dok se Coenova posljednja serija „Who is America“ u potpunosti bavila razgovorima s možda nevjerojatnim, ali definitivno stvarnim osobama, čini se kako je ipak sve manje onih koji će nasjesti na njegove provokacije.

Prigodni mankini

Možda zbog dobar dio filma otpada na scene Borata i njegove kćeri koje su uvijek bizarne i „over the top“, no ponekad možda ipak nepotrebne za strukturu samog filma.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan (nećemo ni pokušavati prevesti naslov) djelomično će ostati u sjeni svog prethodnika, no i dalje pršti od (ne)ukusnog humora i nimalo suptilnog komentara američkog društva koji će mnogima ostaviti gorak okus u ustima. I da, da ne zaboravimo, Borat ima i novi „prigodni“ mankini.