Dugoočekivana serija vraća nas u Westeros 200 godina prije događaja iz Igre prijestolja i donosi priču o obitelji koja vlada zmajevima, o kući Targaryen.

Kuća Targaryen plemenita je loza valirijanskog podrijetla čiji grb s crvenim troglavim zmajem predstavlja kralja koji je sa svoje dvije sestre pokorio Sedam kraljevstva. Članovi ove loze ističu se svojom srebrnom kosom i očima u koje se teško ne zagledati. Njihovo geslo ''Vatra i krv'' naziv je knjige Georgea R.R. Martina na kojoj se temelji serija Zmajeva kuća i koja kroz svojih 10 epizoda, koje su dostupne ekskluzivno putem HBO Max streaming platforme, gledateljima prikazuje sve tajne i intrige u borbi za opstanak loze.

Radnja serije Zmajeva kuća odvija se 200 godina prije serije Igre prijestolja, a da bi se razumjela radnja koja prati Targaryene, nisu potrebna nikakva predznanja. U Hrvatskoj je premijerno prikazana 22. kolovoza i daleko je najpopularnija premijera HBO-a i HBO Maxa u Hrvatskoj.

Svaki put kad se rodi Targaryen, bogovi bace novčić…

Viserys i Daemon Targaryen braća su koja, osim krvnog srodstva i fizičke sličnosti, nemaju puno zajedničkog. Dok je Viserys, kojeg su lordovi Westerosa odabrali da naslijedi starog kralja na Velikom vijeću u Harrenhalu, drag i topao, njegov mlađi brat Daemon na sve je načine spreman postići željeni cilj. Njegova nećakinja, Viseryseva prvorođena kći princeza Rhaenyra, čiste valirijanske krvi, jahačica je zmajeva i mnogi bi se složili kako se rodila sa svime, ali nije se rodila kao muškarac. Glumci Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy kao starija i Milly Alcock kao mlađa Rhaenyra fantastično su utjelovili ovaj trojac u čije će se živote bilo nesmotreno ili uz (ne)moralne namjere uplesti oni koji će sudbinu trona dovesti pred prave kušnje.

Koliko je važno biti muškarac kad su nasljedstvo i kruna u pitanju, zna jahačica zmajeva Rhaenys Targaryen (Eve Best), žena lorda Corlysa Velaryona. Poznata je kao ''kraljica koja to nikad nije bila'' s obzirom na to da ju je preskočio red za prijestolje na Velikom vijeću jer, pogađamo, nije bila muškarac.

Zmajeva kuća (Foto: HBO)

Dok svakog ponedjeljka iščekujemo nastavak radnje o obitelji koja svoju moć i snagu može zahvaliti zmajevima, svakako moramo spomenuti lik Alicent Hightower (Olivia Cooke i Emily Carey). Kći Otta Hightowera (Rhys Ifans), koji vjerno i odano uslužuje kralja i kraljevstvo kao njegova desna ruka, slovi kao najšarmantnija žena u svih Sedam kraljevstava.

Da izgled i šarm ne bi smjeli zavarati na prvu, svakako zna Lord Corlys Velaryon, odnosno ''morska zmija'' (Steve Toussaint). Kao Lord kuće Velaryon, ponosi se što je valirijanske krvi, koja je stara kao i kuća Targaryen. Nadimak ''morska zmija'' dobio je kao najpoznatiji pustolovac u povijesti Westerosa, na čemu je izgradio svoje bogatstvo, u koje se ubraja i najveća mornarica na svijetu.

Ipak, kraljevska titula nužno ne donosi nikakvu garanciju, a to zna i Ser Criston Cole, kojeg u Zmajevoj kući utjelovljuje Fabien Frankel. Pučki sin sluge lorda Blackhavena danskog je podrijetla i nema nikakvih prava ni titulu na zemlji, osim svoje časti i nevjerojatne i nadnaravne vještine s mačem. Praznih ruku u Westeros je stigla i Mysaria (Sonoya Mizuno), koja kaže kako je prodana više puta nego što se sjeća. Umjesto da se pokori, Mysaria postaje najpouzdanija saveznica princa Daemona Targaryena.

Zmajeva kuća (Foto: HBO)

Uz glavne, kako bi dodatno začinili radnju i gledatelje držali u neizvjesnosti, u seriji Zmajeva kuća pojavljuju se i brojni drugi likovi koji će naizgled predvidljiv tijek nasljeđa jedne kraljevske loze dovesti pred brojna iskušenja. Tko se smatra najjačim čovjekom u svih Sedam kraljevstva, tko je uzor u kavalirstvu i časti i čija bi polusestra ili polubrat mogli unijeti pomutnju u radnji serije Zmajeva kuća, gledajte ekskluzivno na HBO Max streaming servisu. Svakog ponedjeljka čekaju vas nove epizode o plemenitoj lozi Targaryen.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HBO po najvišim profesionalnim standardima.