Serija "Ulica krijesnica", koja obara rekorde gledanosti, ima naočitu glumačku ekipu u kojoj su Ben Lawson, Jon-Michael Ecker i Brandon Jay McLaren.

Nova serija "Ulica krijesnica" koja je nastala po istoimenom bestselleru Kristin Hannah obara rekorde gledanosti, a osim dirljivom prijateljskom pričom, privlači pozornost i naočitim glumcima.

Jedan od njih je Ben Lawson (41) koji je utjelovio Kateinog muža i Tullyinog šefa, Johnnyja Ryana. "Ima tu mračnu stranu. Posjeduje dosta egzistencijalne ljutnje i nalazi se negdje gdje ne želi biti. No također je zabavan i voli te djevojke i njihov ga svijet ponese", objasnio je Ben što ga je privuklo toj ulozi.

Ben je dao svom liku malo australske note i drago mu je što je to mogao jer se ne podudara s knjigom. Glumac ima sve veću vojsku obožavateljica i broj njegovih pratitelja na Instagramu raste te ih je trenutno više od 50.000. Njih će razveseliti što Lawson nije u vezi, a dosad nije bio ni u braku niti ima djecu. Prošle godine je iznenadio javnost knjigom "To my country".

Pozornost je privukao i Jon-Michael Ecker (37) koji igra Maxa Brodyja u kojeg se Tully zaljubi. Brazilsko-američkog glumca se može gledati u seriji "Chicago Fire", meksičkoj verziji "Gossip Girl", u "Narcosu" te "Queen of South". Jon je od 2019. u vezi s kolegicom i manekenkom Laurom James (30).

Patrick Sabongui (46) tumači zgodnog Tullyinog profesora s kojim je kasnije u vezi. Kanadski glumac, kaskader i učitelj glume je najpoznatiji po svojim ulogama u serijama "The Flash", "Homeland" i "Beyond". Patrick je od 2002. u vezi s kolegicom Kyrom Zagorsky (44) te imaju dvoje djece.

Dio naočite glumačke postave je i Brandon Jay McLaren (39) koji je utjelovio Travisa. Poznat je po svojim ranijim ulogama u serijama "Blade: The Series", "Being Erica", "The Killing", "Graceland" i "UnREAL". Iza sebe ima brak s Miekom Tennant i koliko je poznato, Kanađanin je trenutno slobodan.

Još jedan kanadski glumac je dio serije, a riječ je o Andresu Josephu (28). On tumači fotografa Gideona Vegu kojeg privuče Kate na njihovom poslu, a ranije je glumio u serijama "The InBetween", "The Good Doctor" and "21 Thunder".

Inače, iako Netflixova serija "Ulica krijesnica" obara rekorde gledanošću i srušila je s prvog mjesta "Bridgerton", mnogi obožavatelji knjige Kristin Hannah su razočarani što je priča dosta izmijenjena.