Obitelj Corleone jedna je od najpoznatijih s velikih platna, a ovo su neke od zanimljivosti sa snimanja filma ''Kum''.

Američka kriminalistička drama Francisa Forda Coppole, legendarni film "Kum" kojeg ovog vikenda možete pogledati na programu Doma TV, jedno je od najvećih ostvarenja američke kinematografije. Prvi nastavak objavljen je 1972. godine s Marlonom Brandom i Al Pacinom u glavnim ulogama, dok u njegovom nastavku uz Pacina glavnu ulogu ima Robert De Niro.

Danas je teško i zamisliti da bi netko drugi mogao odigrati mafijaškog bossa u tom filmu, no iz studija Paramount nisu u početku htjeli da ga odglumi Marlon Brando.

U konkurenciji je najviše šanse imao Sir Laurence Oliver, no Coppola je na kraju na prevaru snimio nekoliko scena s Brandom koje su na kraju oduševile cijelu produkciju filma. Ni Al Pacino nije bio prva ideja za Michaela Corleonea. Htjeli su Roberta Redforda, Jacka Nicholsona ili Dustina Hoffmana, no Pacino je svojom pojavom odnio pobjedu i dobio ulogu.

Marlon Brando nikada se nije previše trudio naučiti scenarij te je često improvizirao na setu prvog nastavka "Kuma", što je jako nerviralo producente. Za tu ulogu dobio je i Oscara, no odbio ga je primiti te je ušao u povijest ove prestižne filmske nagrade.

Vita Corleonea u drugom nastavku glumio je Robert De Niro, koji je proveo četiri mjeseca učeći sicilijanski dijalekt kako bi što bolje odigrao ulogu. Upravo zbog te uloge je i živio na Siciliji tri mjeseca.

Francis Ford Coppola je javno priznao da mu je bilo grozno režirati prvi nastavak "Kuma" te je htio taj teret prebaciti na nekog drugog u drugom nastavku. Predložio je Martina Scorsesea, no produkcija je to odbila. Na kraju je pristao na posao, no dao je nekoliko uvjeta. Zbog uspjeha tog filma od studija Paramount dobio je Mercedesovu limuzinu na poklon.