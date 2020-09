Film "Krivotvoritelj", koji možete večeras pogledati u 23:30 na Novoj TV, potaknuo je Johna Travolta da nauči slikat uljanim bojama po platnu.

Film "Krivotvoritelj" je napeta kriminalistička drama koja izaziva emocije zbog dirljive priče, a u glavnim ulogama su poznata glumačka lica.

Raymond J. Cutter je umjetnik koji cijeli život svoj nevjerojatni talent koristi na potpuno krive i većinom ilegalne načine. Kada sazna da njegov sin Will boluje od raka, nagodi se za izlazak iz zatvora. Na za to je prisiljen učiniti nešto nemoguće, a to je krađa slike poznatog slikarskog impresionista Claudea Moneta. U tom pothvatu pridružit će mu se i otac Joseph i sin Will te će to biti najveći pothvat njihova života.

John Travolta je utjelovio Raymonda dok njegova sina tumači Tye Sheridan. Oskarovac Christopher Plummer je u ulozi Josepha dok je Abigail Spencer, zvijezda serije "Timeless" koja se emitira na Doma TV-u odigrala agenticu Paisley.

Zanimljivo je da se Travolta pripremao za snimanje filma u Hong Kongu. Kako bi što vjernije odglumio umjetnika Raymonda, učio je slikati uljanim bojama na platnu.

U kriminalističkoj drami Joseph, Will i Joseph moraju ukrasti Monetovu sliku "Žena sa suncobranom". Upravo to umjetničko djelo je u središtu radnje u filmu "Afera Thomasa Crowna" u kojem je glavnu ulogu odigrao Pierce Brosnan.