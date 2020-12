Film "Divan život" snimljen je 1946. godine, no i danas je mnogima omiljen božićni klasik. Evo što još niste znali o njemu.

Postoji nešto čarobno u božićnim filmovima jer im se veselimo i gledamo ih svakih blagdana.

Puno je filmskih klasika bez kojih je blagdansko doba nezamislivo, a kada bismo morali izdvojiti jedan koji bi svatko trebao pogledati na Božić, to bi definitivno bio "Divan život" redatelja Franka Capre .

Snimljen 1946. godine, i danas je mnogima među božićnim favoritima, a gotovo svake godine ga se na raznim anketama proglašava i najboljim božićnim filmom svih vremena.

Ova hvaljena i topla ljudska priča s Jamesom Stewartom u glavnoj ulozi zarobila je srca gledatelja svojom lijepom porukom, sjajnim scenarijem i blagdanskim duhom kojim odiše.

Film je snimljen prema pripovijetki "Najveći dar" američkog književnika Philipa Van Doren Sterna, a prati životnu priču Georgea Baileyja, poslovnog čovjeka dobrog srca koji se spletom okolnosti nađe na rubu bankrota. Od potpunog potonuća spašava ga njegov anđeo čuvar pokazujući mu koliko njegov život i utjecaj znače onima koji ga vole i cijene.

Topla pouka o tome kako nekada sami ne možemo vidjeti vlastitu vrijednost oduševila je publiku i postala filmski hit koji ima kultni status već desetljećima.

No čak i ako ste ga pogledali nekoliko puta, moguće je da niste znali neke činjenice o ovom filmskom klasiku koje ćemo vam otkriti u nastavku.

Sve je počelo božićnom čestitkom...

Nakon što je godinama neuspješno izdavačima pokušavao prodati svoju kratku priču "Najveći dar", autor Philip Van Doren Stern odlučio ju je pretočiti u božićne čestitke. Isprintao je 200 kopija svoje priče i poslao ju svojim prijateljima kao božićnu čestitku od 21 stranice. Čestitke se dokopao i filmski producent David Hempstead iz kompanije RKO Pictures koja je zatim za 10 tisuća dolara otkupio filmska prava na priču.

Jimmy Stewart nije bio prvi izbor za glavnu ulogu

Kada su dobili prava na film, iz RKO Picturesa htjeli su Caryja Granta kao glavnog glumca. Ni kako se to često događa u Hollywoodu, cijeli projekt se odužio te su 1945. godine, nakon brojnih prepravaka u scenariju, prava prodana redatelju Franku Capri koji je za glavnu ulogu odabrao Stewarta.

Stewart se borio s nesigurnosti

James Stewart bio je po prirodi sramežljiv čovjek koji se strašno sramio glumiti pred legendom starog Hollywooda, Lionelom Barrymoreom, koji u filmu glumi zlog bankara Mr. Pottera. Nakon što se vratio iz Drugog svjetskog rata, Stewart se nije osjećao spremnim glumiti tako brzo bok uz bok s Barrymoreom, no na nagovor agenata ipak je pristao.

To je bila prva glavna uloga Donne Reed

Iako je do tada već bila poznata glumica, Donna Reed je u filmu "Divan život" prvi put u karijeri odigrala jednu od glavnih uloga. Danas je teško zamisliti da bi je itko drugi mogao zamijeniti kao Mary Bailey, no velika konkurencija bila joj je glumica Jane Arthur.

"Kad je Frank upoznao moju mamu u filmskom studiju, znao je da je baš ona prava za tu ulogu", ispričala je Mary Owen, kći Jane Arthur, u intervjuu za Mental Floss.

Beulah Bondi je već bila profesionalka u glumljenju Stewartove mame

Glumica Beulah Bondi, koja je u filmu gospođu Bailey, za ulogu nije trebala puno vježbati jer je već tri puta prije toga na platnu glumila Stewartovu majku u filmovima "Mr. Smith Goes to Washington", "Of Human Hearts" i "Vivacious Lady". Bondi i Stewart glumili su majku i sina i nakon "Divnog života" u epizodi "The Identity Crisis" emisije "The Jimmy Stewart Show".

Ovo je omiljeni film redatelju i glavnim glumcima

Iako su sveukupno snimili stotine drugih filmova, Capra, Reed i Stewart složili su se oko toga da im je "Divan život" najdraži film od svih.

"Mislim da je to najbolji film koji sam ikad napravio. Zapravo, mislim da je to najbolji film koji je itko ikad napravio", napisao je Capra u svojoj autobiografiji "The Name Above the Title".

Film nije odmah bio hit

Iako je danas omiljeni klasik, "Divan život" nije odmah osvojio publiku. Štoviše, Capra je na njemu izgubio čak 525 tisuća dolara što je financijski otežalo njegove daljnje projekte.

Popularnosti je pomogao propust u autorskim pravima

Iako isprve nije oduševio publiku, stekao je popularnost zahvaljujući propustu u autorskim pravima iz 1974. godine zbog čaga su ga sve televizije mogle besplatno emitirati narednih 20 godina.

Film je sniman tijekom toplinskog udara

Iako se radnja događa za vrijeme božićnih blagdana, film je zapravo sniman usred ljeta i to baš tijekom toplinskog udara. Capra je u jednom trenutku trebao zaustaviti snimanje jer su se zbog previsokih temperatura zraka glumci počeli vidno znojiti.

Strah od komunizma

Frank Capra je zbog "Divnog života" bio optužen za širenje komunističke propagande. S obzirom na to da film prikazuje bankarski sustav kao okrutan, mnogi su mislili da zapravo želi proširiti ideologiju komunizma, od koje su u to vrijeme itekako strepili u SAD-u.