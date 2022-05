Uskoro stiže prava filmska poslastica za sve ljubitelje Zacka Efrona i trilerskog žanra.

Potpaljivačica (Firestarter) nova je adaptacija filmskog trilera snimljenog prema romanu Stephena Kinga. Film je režirao Keith Thomas, poznat po režiji The Invisible Man (Nevidljivi čovjek), također nastao kao adaptacija istoimenog naslova romana Stephena Kinga, dok su scenarij i glazbu radili Scott Teems i John Carpenter, poznati po doprinosu u filmskoj franšizi Halloween (Noć vještica), također za scenarij i glazbu. Ovaj film je projekt produkcijske tvrtke Blumhouse s Jasonom Blumom kao izvršnim producentom (Halloween, The Invisible Man). U filmu sudjeluje i dobitnica Oscara, Akiva Goldsman (I Am Legend, Constantine) za Weed Road Pictures.

PR Foto: PR

Djevojka s izvanrednim pirokinetičkim moćima pokušava zaštititi sebe i svoju obitelj od zlokobnih sila koje je žele zarobiti i kontrolirati. Više od desetljeća roditelji Andy (Zac Efron; Ekstremno opaki, šokantno zao i podli; Najveći šoumen) i Vicky (Sydney Lemmon; Strah od hodajućih mrtvaca, Sukcesija) su u bijegu te očajnički skrivaju svoju kćer Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, The Tomorrow War) od korumpirane savezne agencije koja želi iskoristiti Charlijeve posebne moći za izradu moćnog oružja za masovno uništenje.

Charlievu moć pokreću ljutnja i bol, a njen otac Andy joj pomaže naučiti kontrolirati istu. Međutim, po navršavanju 11 godina Charlie se sve teže nosi s kontroliranjem moći vatre. Nakon jednog incidenta, obitelj i njihova tajna lokacija se razotkrivaju. Tajanstveni operativac (Michael Greyeyes; Divlji Indijanac, Rutherford Falls) dobiva zadatak uloviti obitelj i Charlie. Charlie ima druge planove.

PR Foto: PR

U filmu također glume Kurtwood Smith (Amityville: Buđenje, Hitchcock), John Beasley (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) i Gloria Reuben (Lincoln, Mr. Robot).



Režirao Keith Thomas (The Vigil), prema scenariju Scotta Teemsa (Halloween Kills) prema romanu Stephena Kinga, Izvršni producenti filma su Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz i Raphael Margules.

U kinima od 12.5.

GLUMCI: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, with Michael Greyeyes and Gloria Reuben

REŽIJA: Keith Thomas

SCENARIJ: Scott Teems, baziran na romanu Stephena Kinga

PRODUCENTI: Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz, Raphael Margules Jason Blum i Akiva Goldsman

ŽANR: triler

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.