Svečanom dodjelom nagrada završen je 68. Pulski filmski festival, na kojem je u proteklih osam dana prikazano je 88 projekcija na 13 lokacija.

Pod novim umjetničkim ravnanjem, ovogodišnje izdanje Pulskog filmskog festivala dobilo je novinu izravnog praćenja dodjele nagrada, što je dovelo do neizvjesnosti kandidata u natjecateljskom programu do samog kraja.



Žiri, ali i publika dodijelili su nagrade za najbolje filmove i filmske djelatnike, dok su posjetitelji mogli pogledati 60 filmova, na ukupno 88 projekcija, što čini 110 sati i 45 minuta, odnosno ukupno 6645 minuta vrhunskog filmskog stvaralaštva, kako hrvatskog tako i regionalnog, ali i svjetskog.



”Iza nas je vrlo uspješan festival s pravom festivalskom atmosferom koju je u ovim Covid uvjetima bilo prilično teško postići. Zahvaljujemo svim ekipama i suradnicima na razumijevanju i podršci, a posebno pulskoj publici. Veliki brojevi su točni pokazatelji koliko su ljudi željni filma i kako su s radošću dočekali festival i brojne filmove, ali i pridržavali se mjera. Suradnja sa Stožerom i publikom je, već drugu godinu za redom, pokazala da se Festival može održati i uživati u njemu u datim mogućnostima. Naravno, da to nije kao nekad, ali i ovo su velike brojke pa je radost veća da ljudi mogu vidjeti recentnu hrvatsku, ali i svjetsku filmsku proizvodnju. Koristim priliku još jednom čestitati svim dobitnicima nagrada, a svim filmovima poželjeti sretan put u kina”, izjavila je ravnateljica Pula Film Festivala, Gordana Restović.



Renomirani žiriji u sastavu cijenjenih domaćih i inozemnih filmskih djelatnika, ali i publika, glasali su za najbolje filmove ovogodišnjeg izdanja festivala. Tako je ukupno tijekom Festivala dodijeljeno 26 nagrada filmskim stvarateljima koji su obilježili filmsku industriju, kako svojim recentnim filmskim radovima, tako i životnim doprinosom na području filmske umjetnosti.

Nagrada kritike za međunarodni program dodijelila se britanskom film "U Limbu" redatelja Bena Sharrocka, dok nagradu kritike za hrvatski program osvaja snažna obiteljska drama koja nas pogađa suptilnom analizom odnosa majke i kćeri, s majstorskim izvedbama svih triju glumica. Riječ je o filmu "Plavi cvijet" u režiji Zrinka Ogreste.

Zlatna arena za najbolji hrvatski doprinos u manjinskoj koprodukciji dodijeljena je Ankici Jurić Tilić za film "Baksuzno bubanje ili bezumni" pornić redatelja Radua Judea.

Zlatna arena za najbolju manjinsku koprodukciju dodijeljena je također filmu "Baksuzno bubanje ili bezumni pornić" redatelja Radu Judea.

Posebno priznanje ocjenjivačkog suda dodijeljeno je redateljici Jenni Toivoniemi za film "Društvene igre".

Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je filmu "Nigdje posebno" redatelja Uberta Pasolinija. Film je to koji s odmjerenom senzibilnošću govori o vrlo ozbiljnoj i teškoj temi, u kojem su sve glumačke izvedbe impresivno uvjerljivo ostvarene, bez jeftinog manipuliranja.

Publika je, glasovanjem za Međunarodni program, dodijelila diplomu filmu "Nigdje posebno" redatelja Uberta Pasolinija.

U ovoj kategoriji, Hrvatski audiovizualni centar dodijelio je posebno priznanje ekipi filma "Južni vjetar 2 – ubrzanje" u znak zahvalnosti za zajednički razvoj koprodukcija i publike.



”U situaciji koja je odisala određenom neizvjesnosti uspjeli smo, čini mi se, napraviti određeni iskorak. Arena je skoro svaku večer bila popunjena, a europski programi na Kaštelu također. Neke od programa ćemo naravno trebati još bolje osmisliti. Strani gosti bili su puni hvale, a i velik dio domaćih, također. No, vječno je prokletstvo što nakon dodjele nagrada uvijek ima razočaranih. Zato je najvažnije u prvi plan stavljati same filmove, njihovu promociju te publiku koja ih željno iščekuje i stvarno voli festival. A tek smo na pola puta jer prostor za poboljšanja je velik”, rekao je umjetnički ravnatelj Festivala, Pavo Marinković.



Festival se održao na 13 lokacija na kojima su se mogle pogledati projekcije filmova, prisustvovati otvorenjima izložbi, predstavljanju knjige i brojnim stručnim industrijskim programima poput radionica i okruglih stolova. Lokacije na kojima su se prikazivali filmovi bile su Arena, Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, Kino Valli i Kaštel. Tijekom 8 dana Festival je zabilježio više od 10.000 posjetitelja, a na svakoj lokaciji vođena posebna briga o poštivanju svih epidemioloških mjera.