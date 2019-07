Shakespearova tragedja Romeo i Julija na Lovrjencu se izvodi svake večeri u 21.30 sati sve do 5. srpnja.

Šesto izdanje Midsummer Scene Festivala proteklih dana oduševljava svojim nikad bogatijim kulturnim sadržajem.

Vrhunac ovogodišnjeg Festivala očekuje nas u subotu 6. srpnja u 21.30 sati u Kneževom dvoru kada će po prvi put biti izveden Cabaret Songs for Lovers (and Other Idiots).

Uzbudljivu cabaret priču predvode proslavljena glumica, spisateljica i cabaret izvođačica Sarah-Louise Young te pijanist Michael Roulston. Ovaj popularni britanski glazbeni dvojac dobitnici su mnogih prestižnih nagrada te rado viđeni gosti na najpoznatijim svjetskim cabaret pozornicama kao što su Café de Paris, Hippodrome Theatre i The Elgar Room u Royal Albert Hallu.

Nakon sezone provedene u New Yorku, kao dio popularnog Brits off Broadway, u prekrasnom okruženju dubrovačkog Kneževog dvora, svojim nesvakidašnjim stihovima provest će nas kroz ljubavne avanture i predstaviti nam ono najljepše ali i ono najružnije kad su ljubavne veze u pitanju. Svi oni koji su ikad bili zaljubljeni, koji su sada zaljubljeni ili se žele zaljubiti ni pod koju cijenu ne smiju propustiti ovaj uzbudljivi Cabaret.

Ulaznice za predstave mogu se kupiti putem službene web stranice www.midsummer-scene.com.