Autorice i urednice modnog portala Style Zagreb te street style fotografkinje, Ana i Slavica Josipović, najavljuju svoju drugu izložbu fotografija, ovaj put na temu ulične mode pod zagrebačkim skelama.



Foto izložba ”Under Construction - ulična moda pod zagrebačkim skelama” je naizgled susret kontrasta: s jedne strane stiliziranih prolaznika na ulicama centra Zagreba i, u pozadini, detalja robusnih građevinskih konstrukcija koje su trenutno promijenile izgled hrvatske metropole. One izazivaju strah, osjećaj izloženosti opasnosti, podsjećaju na loše što se dogodilo, no istovremeno, s ljudima na ulici, ušle su u kadrove ulične modne fotografije i stvorile jedan estetski oksimoron. Neprivlačne su, ometaju vizuru, a opet, kao fotografska kulisa izgledaju zanimljivo, daju estetiku metropole koja se razvija. Pojavile su se zbog pogođenosti grada potresom, no donose dozu optimizma, skrivaju detalje koji će uskoro izgledati dobro, osvježeno, novo i snažno.



Obnova grada je proces koji će trajati, a život ulice pod skelama se ne zaustavlja. Ljudi se dotjeruju, šeću, teče život, događa se prepoznatljiva zagrebačka ulična moda u novim relacijama: u uvjetima pandemijskog distanciranja jednih od drugih, ali i od zgrada koje se obnavljaju. Kroz street style fotografiju autorice bilježe trenutak izazovnog vremena kroz koje prolazimo.



Fotografija Style Zagreba živi u digitalnom svijetu i u tom okruženju prolazi sve komunikacijske stupnjeve - uličnu modu se lajka, sejva, komentira, ona uvijek inspirira. Razvoj medija u digitalnom okruženju udaljio nas je od prvotnog oblika uživanja u fotografiji otisnutoj na papiru. Under Construction je u neku ruku instalacija instagramske fotografije zagrebačke mode u živi prostor gdje ona i nastaje, u kojem će zumiranje ograničenog digitalnog zapisa zamijeniti fotografije velikog formata, a konceptu lajkanja, popularnom na društvenim mrežama, suprotstavit će se promatranje fotografije na otvorenom prostoru Cvjetnog trga koji oduvijek slovi kao gradski ”place to be”.



Zato je otvorenje izložbe 14. lipnja zamišljeno kao ”stylish mingling” na Cvjetnom na koji autorice pozivaju prolaznike da odjenu svoju ”najbolju” kombinaciju, onu u kojoj će se osjećati dotjerano, sređeno i posebno. Outfite koji su ostavljeni na čekanju boljih vremena.



Dotjeranost građana Zagreba svojevrsna je demonstracija bunta, simbol snage duha, ali i odraz vremena u kojem živimo. Izgledati najbolje kada je najteže je, kroz modu, prkosno odolijevanje životnim izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo.



Upravo tako su se odjenuli akteri čije će fotografije pod zagrebačkim skelama biti prikazane na izložbi Under Construction. Dvadesetak osoba zanimljivog stilskog izražaja, u dobi od 3 do 93 godine, od javnosti nepoznatih do stilskih ikona poput gđe Đurđe Tedeschi, pozirali su u svojim omiljenim kombinacijama. Jer kad se dotjeruješ pokazuješ da ti je stalo. Sređuješ se kad ideš na spoj. Ovo je bio svojevrstan spoj s ranjenim Zagrebom. Jer nam je stalo.



Ana i Slavica Josipović naglašavaju da ”Under Construction” nema političku poruku niti bilo kakvu kritiku vremena. Fotografiranjem ulične mode one bilježe ljepotu svakodnevnog života. Poruka ovog projekta možda je najbliže opisana riječima na tetovaži koju će posjetitelji izložbe moći pročitati na ruci Ane Sasso, jedne od osoba čija je fotografija zabilježena u projektu Under Construction.



Izložba se otvara 14. lipnja i ostaje na Cvjetnom trgu do 30. lipnja. Pored ove lokacije, izložba Under Construction bit će prikazana i u Arena Centru, 15. - 30. lipnja.