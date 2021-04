Serija Women of the Night - 6

Dvije epizode serije "Women of the Night" su se snimale u Opatiji i na Lovranu, a ulogu moćnog europskog trgovca oružujem u njoj je odigrao Zdenko Jelčić.

Serija "Women of the Night" uvodi nas u svijet droge, seksa, kriminala i politike u Amsterdamu te prilično iskreno i otvoreno progovara o tim škakljivim temama.

U središtu ove nizozemske kriminalističke drame je Xandra Keizer čiji je muž Michiel postao glavni čovjek za odnose s javnošću gradonačelnika Amsterdama. Tijekom proslave suprugovog poslovnog uspjeha Xandra uoči utjecajne muškarce koje je upoznala dok je radila kao eskort dama.

Ona ponovno sretne i bivšu kolegicu koja sada vodi biznis i više se ne bavi prostitucijom te na njezin nagovor opet ulazi u taj svijet seksa i nasilja. Xandrina prijateljica je ubijena i ona je prisiljena preuzeti ulogu šefice i prisjeća se svoje bolne prošlosti i seksualnog zlostavljanja koje je proživjela. Upravo zbog toga se zaštitnički odnosi prema djevojkama koje rade za nju.

No dok donekle uspješno kontrolira posao, stvari izmiču kontroli s njezinom kćeri Lulu koja je oteta. Ulogu Xandre je utjelovila Karina Smulders, a njezinog muža igra Matteo van der Grijn. Susan Radder je odglumila Lulu.

Zanimljivo je da se u seriji "Women of The Night" pojavljuje poznati hrvatski glumac Zdenko Jelčić. On je odigrao Matteija, jednog od najmoćnijih trgovaca oružjem u Europi koji je organizirao zabavu s Xandrinim djevojkama za ministre i diplomate.

Xandra od suradnice Marine saznaje da Mattei ima kompleksan seksualan ukus što gledatelji mogu vidjeti u dvije epizode te je jedna posebno uznemirujuća.

Interesantno je i da su dvije epizode serije snimljene u Lijepoj našoj, a njih je producirao Siniša Juričić. Djevojke prirede zabavu za moćnike na hrvatskoj obali i te scene su snimljene u Opatiji i na Lovranu.

Inače, serija "Women of the Night" ima 10 epizoda.