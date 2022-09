U novoj knjizi autora Valentina Lowea "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" otkriveno je pravo lice kralja Charlesa, a detalje su otkrili njegovi bivši zaposlenici.

Ne prestaju curiti dijelovi nove knjige britanskog autora Valentinea Lowa koja je puno skrivenih detalja o članovima kraljevske obitelji, a koje su otkrili bivši zaposlenici palače.

Iako je i u ovom slučaju javnost najviše zaintrigirala vojvotkinja Meghan Markle, isplivali su i zanimljivi detalji o kralju Charlesu koji je opisan kao zahtjevan šef žestoke naravi i stroge radne etike, koji ponekad padne pod čari vanjskih savjetnika.

Jedan bivši član njegova kućanstva opisao je kako kralj u trenu može promijeniti mišljenje i raspoloženje za 360 stupnjeva, iako rijetko usmjerava svoj bijes na pojedince.

"Stvari bi ga frustrirale, posebno mediji', izjavio je anonimni izvor za knjigu"Dvorjani: Skrivena moć iza krune" čija su poglavlja objavljeni u The Timesu.

Bivši članovi osoblja opisali su ga kao i nekoga s ogromnom izdržljivošću i puno ideja koji uvijek radi, sedam dana u tjednu. Slična očekivanja ima i od svojih zaposlenika, pa im telefonske pozive upućuje u bilo koje doba dana, sve do 23 sata navečer, pa čak i za Božić, tvrdi se u knjizi.

"Svakog trenutka vas može htjeti nazvati zbog nečega. Rad na njegovim kutijama, na njegovim idejama, na njegovim papirima. Tempo je prilično intenzivan", rekao je jedan bivši dvoranin.

Predstavljen je kao čovjek s misijom s velikim rasponom interesa, a kao rezultat toga, autor navodi kako je prikupio mnoštvo vanjskih savjetnika koji mu dijele svoja razmišljanja o arhitekturi, alternativnoj medicini, poslovanju, organskoj poljoprivredi, stanovanju, psihoanalizi, islamskoj umjetnosti, prašumama, krugovima u žitu i medijima.

Jimmy Savile, koji je bio poznat kao medijska ličnost i prikupljač dobrotvornih sredstava, za kojeg je nakon smrti otkriveno da je bio serijski seksualni zlostavljač, napisao je za Charlesa priručnik o tome kako bi se kraljevska obitelj trebala nositi s medijima nakon velikih katastrofa.

"Charles je svoje savjete proslijedio vojvodi od Edinburgha, koji ih je zauzvrat pokazao kraljici. Jedan bivši član osoblja sugerirao je da su takvi vanjski savjetnici ponekad potkopavali moral Charlesovog tima", piše u knjizi.

