Tom Bateman, Behind Her Eyes

Triler serija "Behind Her Eyes" ovih je dana u potpunosti osvojila gledatelje koji su u jednom dahu pregledali svih šest epizoda.

Tajne, laži i opasni poslovi, mračna radnja ispunjena preokretima najbolji je opis nove serije "Behind Her Eyes" za kojom su već poludjeli gledatelji diljem svijeta.

Serija je temeljena na bestseler romanu autorice Sarah Pinborough, a prema riječima gledatelja šokira kroz svih šest epizoda i o njoj se ovih dana ne prestaje pričati. Na njoj su radili producent hit-serije "The Crown", a glavne glumce likove igraju Simona Brown, Tom Bateman i Eve Hewson.

Tom igra ulogu zgodnog i tajnstvenog psihijatra koji se upušta u aferu sa svojom tajnicom Louise Barnsley, dok je u braku s lijepom i na prvi pogled savršenom Adele s kojom zapravo čuva velike tajne. Bez obzira koliko se trudio, ne uspijeva održati ta dva svijeta odvojena niti pobjeći od prošlosti.

"Vrlo je važno da glavni obrat radnje ostane neotkriven. Ali oprostio bih gledateljima ako ga odaju, jer bi to značilo da su oduševljeni serijom i htjeli su je podijeliti s prijateljima i preporučiti", izjavio je Tom u jednom od intervjua

31-godišnji Tom koji je zapeo za oči ženskom dijelu publike zahvaljujući svom naočitom izgledu, najpoznatiji je po svom pojavljivanju u filmu "Murder on the Orient Express", a glumi i u njegovu nastavku "Death on the Nile". Također smo ga mogli gledati u filmovima "Cold Pursuit", "Snatched", te serijama "Jekyll and Hyde", "Beecham House", "Honourable Woman", "Parade’s End" i "The Tunnel".

Iako je glumio u pregršt filmova i serija u jednom je intervjuu priznao da mrzi gledati sebe na ekranu.

"Ne volim gledati samog sebe. Onda primjećujem da imam dvostruku bradu, da nisam dobro podigao obrvu", priznao je Tom.