Film "News of the World" naišao je na pozitivne reakcije publike koja hvali glumu Toma Hanksa i njemačke glumice Helene Zengel.

Tom Hanks snimio je prvi vestern u karijeri i još jednom dobio samo mnoštvo pozitivnih reakcija gledatelja.

Riječ je o filmu "News of the World", u kojem je utjelovio kapetana Kidda, veterana Američkog građanskog rata koji pristane odvesti djevojčicu Johannu njezinu ujaku i ujni. Naime, nju je prije nekoliko godina otelo indijansko pleme Kiowa, a sada se može konačno vratiti kući. Neobični dvojac treba proputovati stotine kilometara i pritom se suočava s raznim opasnostima.

‘News of the World' on netflix is simply brilliant. Tom Hanks is always great but Helena Zengel’s performance as a child actor is outstanding!

Film je snimljen prema istoimenom romanu Paulette Jiles iz 2016., a djevojčicu Johannu odigrala je 12-godišnja njemačka glumica Helena Zengel.

Gledatelji su puni hvale za film, pogotovo za oskarovca Hanksa, za kojeg tvrde da nema uloge koju nije odigrao vrhunski. "Tom Hanks je apsolutno fantastičan. Taj čovjek je svjetsko blago!", "Kakva divna priča", komentirali su na Twitteru.

Morning Awnings! A beautiful sunrise, 0° Celsius, coffee and OJ and a Weekend of Opportunity! By the way: “News of the World”, Netflix, Tom Hanks - absolutely fantastic. That guy is a Global Treasure!