ZagrebDox predstavlja niz dokumentaraca o harmoničnom suživotu s prirodom i o nužnim bitkama za očuvanje okoliša.

Tema ljudskog odnosa prema okolišu i prirodi iz godine u godinu svoje mjesto zasluženo dobiva i na ZagrebDoxu, pa će tako i posebno festivalsko izdanje od 4. do 11. listopada u Kinu SC i Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu predstaviti niz filmova koji ukazuju na posljedice globalne ekološke krize, prikazuju drugačije oblike svakodnevice, građene na principima poštivanja prirode, ili pak otkrivaju fascinaciju prirodnim pojavama i silama izvan ljudske kontrole.

Mogućnosti harmoničnog suživota s prirodom tematizira nekoliko filmova iz programa regionalne konkurencije. Gorko-slatki život dviju starica koje žive u izoliranom planinskom području istočne Bosne tema je poetičnog filma A sad se spušta veče Maje Novaković. One žive u uskoj vezi s prirodom, a film vješto prenosi i jedan segment nematerijalne kulturne baštine kroz pjesme i rituale čiji je cilj ukrotiti prirodne nepogode. Ova filmska posveta jednostavnosti i čistoći, kao i vrijednostima napornog rada, osvojila je nagrade na nizu festivala, među kojima su i one Trento Film Festivala i Festivala kratkog filma u Ljubljani (FeKK) te posebno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu dokumentarnog filma Cinéma Vérité. Talijanski redateljski dvojac Damiano Giacomelli i Lorenzo Raponi u filmu Siddhartha, za koji su osvojili nagradu za nove talente na bolonjskom Biografilm Festivalu, prati priču o ocu i sinu koji su blagodati suvremene civilizacije zamijenili životom u zabačenom talijanskom selu. Naslovni protagonist, dječak Siddhartha, živi s ocem Fabriziom koji je kasnih osamdesetih osnovao hipi komunu Noci Sonanti. Međutim, djevojčica koja mu pravi društvo dok provodi ljetne praznike kod djeda i bake nagnat će Siddharthu da dovede u pitanje životni odabir svog oca. Sudbinu obitelji koja u divljini bukureštanske delte, nadomak užurbanog velegrada, živi u savršenoj harmoniji s prirodom, prati Sundanceovom nagradom ovjenčan dokumentarac Naš dom u divljini (Acasa, My Home) redatelja Radua Ciorniciuca. Zbog pretvaranja tog područja u javni nacionalni park obitelj je primorana napustiti svoj nekonvencionalni način života i vratiti se u grad. I dok se bore s prilagodbom suvremenoj civilizaciji, počinju se pitati o svome mjestu u svijetu i budućnosti koja ih čeka. Film je osvojio niz nagrada, među kojima su i glavna nagrada Krakow Film Festivala te nagrada za ljudska prava na Sarajevo Film Festivalu.

U programu ZagrebDoxove međunarodne konkurencije nalazi se Pjena (Froth), filmski debi mladog ruskog redatelja Ilje Povolockog, dobitnik nagrade za snimateljski rad na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma DOKer u Moskvi. Film govori o neobičnoj zajednici koja živi u polunapuštenom gradu na obalama Barentsova mora, a u tom negostoljubivom podneblju na rubu svijeta povezuje ih odlučnost da zacrtaju vlastiti put. Dobitnik glavne nagrade festivala CPH:DOX i nagrade za kameru na Göteborg Film Festivalu, Švedsko ljeto (Ridge) Johna Skooga, prenosi impresije o ljetnoj dokolici na jugu Švedske, a polazište filma čine i priče stanovnika koje zajedno s prizorima krajolika tvore filmsku mapu autorova rodnoga kraja. Poljsko ostvarenje Vjetar. Dokumentarni triler (Wind. A Documentary Thriller) Michała Bielawskog filmska je oda vjetru koji puše s poljsko-slovačkog planinskog lanca Tatre i donosi toplije vrijeme, a javlja se ciklički u proljeće i jesen mijenjajući živote stanovnika. Snimljen u maniri dokumentarističkog trilera, film koji nosi nagradu s festivala DOK Leipzig progovara o univerzalnoj ljudskoj borbi sa surovom snagom prirode.

U programu The Best of the Rest publika ZagrebDoxa imat će pak prilike pogledati fascinantan dokumentarac National Geographica More sjena (Sea of Shadows). U ovom filmu nagrađivani austrijski redatelj i snimatelj Richard Ladkani prati skupinu znanstvenika, aktivista, istraživačkih novinara i tajnih agenata na zajedničkoj misiji spašavanja endemske vrste koja nastanjuje akvatorij Kalifornijskog zaljeva. Organizirani kriminal i crno tržište u koje su upleteni meksički narkokarteli i kineska mafija prijete uništenjem gotovo čitavog podmorskog svijeta tog podneblja, što čitavu akciju čini mnogo opasnijom. Ovjenčano nagradom publike na Sundance Film Festivalu, ovo ostvarenje potvrdilo je redateljev status majstora "dokumentarnog trilera".

