Film komunicira univerzalno, a utječe na čovjeka od najranijeg djetinjstva. Ne propustite "obogatiti” se filmskom čarolijom na ovogodišnjoj Puli.

U punoj pulskoj Areni svečano je otvoreno 69. izdanje najvažnijeg hrvatskog filmskog festivala. Svečanost otvorenja uveličali su predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, župan Istarske županije Boris Miletić i gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić.



Program su vodili Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a svojom izvedbom obogatili članovi baletnog ansambla Ivana pl. Zajca iz Rijeke, dok je hrvatsku himnu otpjevala je Natali Dizdar.



Na samom početku gledateljima su se obratili umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Pavo Marinković i ravnateljica Javne ustanove Pula Film Festival Tanja Miličić i zaželjeli im srdačnu dobrodošlicu na ovogodišnjem Festivalu.



Gradonačelnik Filip Zoričić zahvalio je svima koji su pomogli da se ovaj Festival održi, ali posebno cijelom timu javne ustanove Pula Film Festival. Pulski dizajner, koji je osmislio ovogodišnji vizualni identitet, Vedran Juhas, istaknuo je kako mu je inspiracija bila dijalog. A mi upravo živimo u vremenima kada nam je dijalog prijeko potreban. Film je i stvoren kako bi se kroz dijalog otvarale važne teme.



Ministrica Obuljen Koržinek izjavila je kako je dirnuta, ponosna i sretna da vidi dupkom punu Arenu nakon dvije godine ograničenja. Svaki filmski stvaratelj koji je u ove dvije godine uspio realizirati film zaslužuje naše veliko duboko i iskreno poštovanje.



Prije samog službenog otvorenja dodijeljena je nagrada Fabijan Šovagović, koju Hrvatsko društvo filmskih redatelja dodjeljuje za poseban glumački doprinos hrvatskoj kinematografiji. Ove godine otišla je u ruke hrvatske kazališne, filmske i televizijske glumice Ljubice Jović. Nagradu joj je uručila Anja Šovagović Despot, a Ljubica Jović je, nakon dugotrajnog aplauza, pozdravila publiku i istaknula kako bez nje ni glumci ne bi postojali. Zahvalila je i žiriju što ju je odabrao za ovogodišnjeg laureata, nazvavši to toplom, nježnom gestom prema generaciji koja je djelovala u preddigitalnoj eri i koja je na odlasku.



Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, prisjetio se svojih prvih doticaja s filmskom umjetnošću, upravo kroz serijal U Registraturi u kojem je zapaženu ulogu ostvarila Ljubica Jović. Drago mi je da vidim Arenu punu. Drago mi je to i zbog onog što Arena meni znači, a znači mi sva ona sjećanja iz djetinjstva i mladosti, onaj respekt prema pobjednicima Pule. Svi su ti filmovi poslije dolazili u kino dvorane i svi su ti veliki protagonisti svojim gestama utjecali na mene i oblikovali me u ono što danas jesam. Naglasio je kako je ovo prvenstveno hrvatski festival, ali i pohvalio inicijativu u kojoj su članovi žirija respektabilni svjetski filmski stvaratelji te proglasio Pulski filmski festival otvorenim.



Film koji je otvorio ovogodišnji festival, "Šesti autobus", redatelja Eduarda Galića, prati priču mlade Amerikanke koja pokušava pronaći čovjeka iz svoje prošlosti, koji nikad neće biti pronađen i to tijekom najvećeg sukoba na europskom tlu od Drugog svjetskog rata – bitke za Vukovar.



Prije same projekcije Galićeva filma, posjetitelji su u Areni imali priliku vidjeti i petominutni film Borivoja Dovnikovića Borde, "Uzbudljiva ljubavna priča".

U Kinu Valli održana je projekcija Praha, dijela omnibusa Karneval, anđeo i prah Antuna Vrdoljaka iz 1963., u sjećanje na poznatog hrvatskog glumca Žarka Potočnjaka koji nas je napustio prošle godine, te filma Dan četrnaesti redatelja Zdravka Velimirovića.

U INK-u su u sklopu programa Posebnih projekcija prikazani Yunaci rocka Davida Petrovića i Djeca sa CNN-a Aide Bukvić, a na Kaštelu smo u sklopu međunarodnog programa mogli pogledati španjolski film Majstori od zanata redateljice Neus Ballús.



Danas nas u Areni u sklopu Hrvatskog programa očekuju Nosila je rubac črleni redatelja Gorana Dukića i Nebesa, manjinska hrvatska koprodukcija, redatelja Srđana Dragojevića. U INK-u imat ćemo priliku pogledati posebnu projekciju filma Gospođica redateljice Andreje Štake, dok nas na Kaštelu očekuje film Čudo Bogdana Georgea Apetrija. Ambrela će nakon dvije godine stanke opet biti omiljeno mjesto filmskih sladokusaca pa ćemo u sklopu programa Dizalica, na ležaljkama moći pogledati film redateljice Leyle Bouzid, Priča o ljubavi i žudnji. Program Pulica donosi nam film Kapa Slobodana Maksimovića čija će se projekcija održati u Kinu Valli.



Program, detaljni raspored svih projekcija kao i sve ostale informacije možete pronaći na službenoj stranici Festivala www.pulafilmfestival.hr.

