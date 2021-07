Na 68. Pulskom filmskom festivalu su uvedene novine u program dodjele nagrada pa će se laureati doznati tijekom same ceremonije.

Direkcija Pulskog filmskog festivala uvodi novine u program dodjele nagrada na način da će se laureati doznati upravo tijekom same ceremonije. Svečanost će se održati u petak, 23. srpnja s početkom u 21:30. Tako će među filmskim ekipama vladati neizvjesnost do samog kraja, točnije do same svečane ceremonije zatvaranja.

"Ove godine odlučili smo se produžiti napetost dodjele nagrada do same svečanosti u Areni. Mislim da to može biti dodatna promocija hrvatskih filmova i njihovih autora kao i atraktivniji program za publiku„ izjavio je Pavo Marinković, umjetnički ravnatelj festivala.



Ceremoniji dodjele uslijedit će projekcija kultnog filmskog klasika Snimatelj, kojeg su daleke 1928. godine režirali Edward Sedgwick i Buster Keaton, uz klavirsku pratnju prof. Mitje Reichenberga, poznatog slovenskog pijanista, virtuoza i skladatelja glazbe za nijeme filmove.



Kultni film Snimatelj prati Bustera, smušenog fotografa koji je beznadno zaljubljen u Sally – djevojku koja radi za filmski MGM studio. Stoga, kako bi joj se približio, odlučuje postati snimatelj. Usput će morati svladati mnoge prepreke – ne samo kako bi impresionirao Sally, nego i kako bi zadobio povjerenje novog šefa, ali i porazio suparnika Stagga, također zainteresiranog za Sally.

"Sviranje uz projekcije filmova svakako je izazov, jer je sviranje uživo uvijek podložno raznim nepredviđenim elementima unatoč činjenici da imam spremnu partituru. Budući da sviram suvremenu, vlastitu autorsku glazbu, malo je lakše, naravno, jer je prilagođena meni. Uvijek to bude glazbeno-filmska avantura, putovanje zajedno s gledateljima i klavirom, u kojem svi moraju istodobno slijediti ideju filma, pri čemu istodobno želim izraziti vlastiti glazbeno autorski doprinos. Takve su izvedbe uvijek izuzetno zadovoljstvo – za gledatelje, slušatelje i mene osobno", rekao je Mitja Reichenberg.