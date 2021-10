Stephanie Land spisateljica je po čijim je memoarima Netflix napravio seriju "Maid", a ispričala je kako se nosila s teškim klijentima dok je radila kao čistačica.

Amerikanka Stephanie Land (43) prije dvije je godine objavila memoare "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will To Survive", koji su u vrlo kratkom roku postali bestseler u SAD-u. Netflix je nedavno objavio seriju baziranu na njezinim memoarima pod nazivom "Maid", a priča iza svega su detalji bogatih američkih obitelji čije je domove Stephanie šest godina čistila.

Land je u nedavnom intervjuu priznala kako danas živi puno sretnijim životom, a udana je i ima troje djece. Kaže kako je i sama unajmila čistačicu jednom, no toliko joj je bilo neugodno da nikada više to nije napravila. Dok je sama čistila kuće bogatih ljudi, s njima nije prozborila gotovo ni riječi, a svejedno je saznala intimne detalje iz njihovih života. Otkrila je kako jedan naizgled sretan bogati par zapravo spava u odvojenim sobama, a nerijetko je nalazila i tajnu kolekciju pornografije kod uglednih bogataša.

Stephanie kroz seriju i glavni lik Alex priča svoja iskustva koja je doživjela kada je ostala beskućnica jer je u dvadesetima prekinula s dečkom pa je završila na cesti. Alex je utjelovila Margaret Qualley, dok je njezinu majku u seriji glumila Andie MacDowell, Margaretina majka u stvarnom životu.

Alex jedva spaja kraj s krajem, a kćer za koju je njezin bivši htio da je pobaci ovisna je o njoj i mora zaraditi za život. Iako je priča u seriji nešto drugačija od one koju je Stephanie zaista doživjela, spisateljica ističe kako je zadovoljna produkcijom i porukom koju je serija donijela na male ekrane. "Tijekom godina sam naučila da si kao čistačica nevidljiva. Nitko na tebe ne obraća pozornost", komentirala je Land u nedavnom intervjuu.

Iz dosade je počela izmišljati što se zaista događa u životu njezinih klijenata, a kuće je nazivala po nadimcima. Imala je "kuharevu kuću" i "tužnu kuću", a u knjizi je opisala kako joj se činilo da oni žive. Jedna njezina klijentica je toliko grčevito skrivala da puši, samo da bi mogla izgledati što savršenije ljudima koji su je poznavali.

Jedan par joj je branio da se parkira pred njihovom kućom koja je na brdu te je morala sama tegliti teške stvari uz uzbrdicu, a prema njoj su se ponašali kao da je lopov. Ostavljali su skupi nakit na vidljivom mjestu, samo kako bi vidjeli hoće li ga ukrasti ili ne. S druge strane, imala je divne klijente koji su brinuli o njoj kao da je dio njihove obitelji.

Njezina iskustva na kraju su rezultirala jednom od popularnijih serija na Netflixu. Nikada nije odustala od svojih snova da postane spisateljica. Brojni bivši klijenti javili su joj se nakon što je knjiga objavljena, a kaže da su bili iznervirani količinom informacija koje je znala o njima, bez da su skoro pa ikada razgovarali s njom o tome.