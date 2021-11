Julie Caplin spisateljica je koja je vlastita iskustva pretočila u knjige sa zanimljivim glavnim likovima, a put je odnio i na hrvatsku obalu.

Britanska spisateljica Julie Caplin ovisna je o putovanjima i dobroj hrani, a sve svoje strasti savršeno je pretočila u knjige zbog kojih ćete poželjeti iz istih stopa otputovati na mjesta na kojima je ona sama bila. Caplin je posljednjih godina posjetila različite gradove koji su postali savršena kulisa njezinim knjigama.

Kako je godinama radila kao voditeljica odnosa s javnošću, često je putovala Europom te je na izlete vodila vrhunske kritičare hrane i pića. Italija, Francuska, Belgija, Španjolska pa čak i Japan države su koje je posjetila te je kasnije sva svoja iskustva pretočila u knjige koje ćete jedva čekati pročiatati.

Jedan od njezinih najvećih hitova svakako je knjiga "Mali kafić u Kopenhagenu". Kroz glavnu junakinju Kate Sinclair ispričala je svoj doživljaj glavnog grada Danske iz najtoplije perspektive, a nakon što je sve spojila i s romantičnom pričom koja se na početku nimalo ne čini takvom, postigla je dobitnu kombinaciju. Kate je iz Londona, radi u odnosima s javnošću, a zbog jednog posla ukaže joj se prilika da skupa s nekolicinom novinara posjeti Kopenhagen kako bi otkrila "hygge" način života. Nakon što pročitate "Mali kafić u Kopenhagenu" nema sumnje da ćete odmah dobiti poriv kupiti avionske karte i poželjeti sami otkriti danski način življenja.

Osim u Dansku, spisateljica je svoje čitatelje odvela i u Japan kroz knjigu "Mala čajana u Tokiju". U ovom romanu sve se vrti oko Fione, koja je zanimljivo bila i s ekipom u Kopenhagenu, no upravo njezin lik poslužio je za putovanje na drugi kraj svijeta. Način na koji je Caplin opisala Japan i njihovu kulturu življenja zaista je impresivan, obzirom na činjenicu da je ona iz Velike Britanije. Kroz svoje knjige dokazuje koliko vješto spaja ugodno s korisnim, a svaki od njezinih likova odraz je kolege i prijatelja Julie Caplin te u konačnici i nje same.

Zanimljivo je spomenuti i kako je Caplin kroz knjigu "Tajnovita uvala u Hrvatskoj" stigla i do Lijepe naše, a kroz Maddie Wilcox pokazala je kako je ona doživjela Split, Brač i Hvar. U samo nekoliko detalja dočarala je naše ljetne destinacije još ljepše nego što one to zaista jesu, a brojnim svojim čitateljima otvorila je vidike i potaknula ih da posjete našu obalu. Kako je sama naglasila u zahvalama knjige, u svemu joj je pomogla prijateljica koja joj je otkrila brojne detalje specifične za Hrvatsku. Ljubavne priče i gastronomske delicije odličan su spoj knjiga ove sjajne spisateljice čije knjige su prevedene na hrvatski i u kojima možete uživati do mile volje. Romani su savršen izbor za odmaranje uz čaj i hladne zimske dane.