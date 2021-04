Španjolski film "Crazy About Her" pravo je osvježenje u moru romantičnih filmova u kojem glavne uloge igraju Alvaro Cervantes i Susana Abaitua.

Film "Crazy About Her" nova je poslastica španjolske kinematografije pogotovo za sve ljubitelje romantičnih komedija, ali ipak napravljenih na malo drugačiji način nego bi to isprva očekivali ili pretpostavili.

U središtu priče nalazi se mladi novinar Adri koji provede noć za pamćenje s potpunom strankinjom imena Carla za koju nakon iscrpne potrage sazna da zapravo boravi u ustanovi za osobe s mentalnim poteškoćama. Bez puno razmišljanja on odluči postati pacijent i na prevaru se samoinicijativno prijavi za boravak, ne znajući da ne može izaći ponovno na slobodu kada on to sam poželi.

Iako je riječ o ljubavnoj priči kroz nju se zapravo isprepliću ozbiljna pitanja o istraživanju mentalnog zdravlja i međuljudskih odnosa u institucijama koje se bave takvim problemima. Film je prije svega duhovit, sa sjajnom glumačkom postavom od koje glavne uloge igraju Alvaro Cervantes i Susana Abaitua i pravo je osvježenje u moru novih filmskih naslova.

Osim ljubavne film nosi i važnu poruku kako ljudima s ozbiljnim mentalnim poremećajima, kao što su bipolarni poremećaj, Tourettov sindrom, šizofrenija i opsesivno kompulzivni poremećaj koji su u filmu prikazani, ne može pomoći bilo tko i na bilo koji način. Isto kao što nam kod obične zubobolje ne mogu pomoći prijatelji i obitelji, već tražimo profesionalnu pomoć stomatologa što je i u filmu slikovito opisano. Film nosi i poruku da su neki mentalni problemi doživotni i da je ponekad zdravije naučiti kako s njima živjeti, umjesto da ih se konstantno pokušava riješiti.

"Lud za njom" film je o ljudima koji si međusobno pomažu i stvaraju osjećaj zajedništva unatoč tome što dolaze iz različitih životnih sredina, imaju različite životne priče i probleme i baš zato bi ga trebali uvrstiti na listu novih filmova za gledanje pogotovo u ovo doba pandemije kada svi trebamo paziti jedni na druge.