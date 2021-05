Serija The Minions of Midas - 10

Serija "The Minions of Midas" temelji se na istoimenoj kratkoj priči Jacka Londona iz 1901., a prikladna je za 21. stoljeće jer potiče na debatu o moralnosti i svaki gledatelj može za sebe tumačiti siva područja o kojima govori.

Serija "The Minions of Midas" jedna je u nizu španjolskih napetih trilera koji su osvojili gledatelje svojom originalnom i napetom radnjom, ali i neočekivanim obratima.

Temelji se na istoimenoj kratkoj priči Jacka Londona iz 1901. i ima šest epizoda, a u središtu zbivanja je Victor Genoves, biznismen koji je naslijedio poziciju na čelu moćne kompanije koja posjeduje i novine. On jednog dana primi pismo u kojem ga nepoznati pošiljatelj traži 50 milijuna ili će uskoro stradavati nevini ljudi.

U cijelu priču se neočekivano uplete i novinarka Monica Baez koja donosi eksplozivnu priču o nabavci oružja za rat u Siriji što utječe na Victora i novine. No on se svemu suprotstavlja pod izlikom da ne trpi ničije ucjene i započinje vezu s Monicom te tvrdi da ju voli, no saznat ćemo koliko mu je važna ljubav, a koliko moć. Važan dio svega su i građanski neredi po Španjolskoj, odnosno Madridu koji su vjerodostojna slika nezadovoljstva.

Serija je dobila pohvale jer daje pojedine dijelove priče, odnosno siva područja gledateljima da tumače na svoj način. Sami mogu ocijeniti u kojim situacijama je razumno popustiti ucjeni, je li istina važnija od života i koliko moć može preuzeti čovjeka.

Iako se temelji na priči iz 1901., gledatelji seriju hvale da je moderna i prikladna za 21. stoljeće.

"Potiče na debatu o moralnosti. Pogledao sve epizode u jednoj večeri", "Nevjerojatna mini-serija. Nadam se novoj sezoni", "Serija je dobra, jedna od najboljih koje sam gledao na Netflixu", "Uživao sam u svakoj minuti", "Odličan portret trenutnog stanja", "Briljantno", "Ovo nije tipična serija. Radnja je fascinantna", komentari su publike.

Glavnu ulogu Victora je utjelovio poznati Španjolac Luis Tosar koji glumi u filmu "Put na vrh", ali i u uspješnicama "Ma ma" i "Pakao zove raj" s holivudskom glumicom Penelope Cruz. Tosar s Penelope trenutno snima i film "On the Fringe".

Novinarku Monicu je odigrala Marta Belmonte, a Victorovu prijateljicu Mariju tumači Marta Milans koja je poznata po ulozi u hit-seriji "White Lines".

Inače, dok gledatelji navijaju da bude druge sezone "The Minions of Midas", za sad ne postoji sigurna informacija o tome hoće li se to dogoditi. No zbog velike popularnosti moguće je da će se kreatori Miguel Barros i Mateo Gil i Netflix odlučili za nove nastavke.