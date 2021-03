Snima se nova mini-serija o bendu Sex Pistols u kojoj će biti ispričana i priča o tragično preminuloj djevojci Sida Viciousa Nancy Spungen.

Nancy Spungen ostala je zapamćena kao najpoznatija groupie djevojka u povijesti zbog svoje turbulentne veze s britanskim punkerom Sidom Viciousom koji je, nakon što je ona pronađena mrtva u njujorškom hotelu Chelsea, optužen za njeno ubojstvo.

Nancyna priča sada će biti ispričana u novoj mini-seriji oskarovca Dannyja Boylea o legendarnim Sex Pistolsima u kojima je Vicious svirao bas gitaru.

U seriji će Nancy glumiti Emma Appleton koju su paparazzi ovog tjedna fotografirali na setu u Londonu dok je snimila scenu glumcem koji će utjeloviti gitarista benda Stevea Jonesa, a fotke je prenio Daily Mail.

Jones, čiji su memoari poslužili kao podloga za seriju, tvrdi da je također u danima slave spavao s Nancy, no ističe da će ona ostati zauvijek zapamćena upravo zbog svoje ljubavi s najvećim buntovnikom punk-rock pokreta.

Nancyno beživotno tijelo pronađeno je u kupaoni hotelske sobe u New Yorku 12. listopada 1978. godine, nekoliko mjeseci nakon raspada Sex Pistolsa, a umrla je sa samo 20 godina. Za njeno ubojstvo optužen je Vicious koji je navodno i priznao da ju je ubio, a policija nikoga drugoga nije optužila. Ipak, kasnije je rekao kako je spavao dok se sve događalo te da ne zna tko je kriv za njezinu smrt. Dok je na uvjetnoj slobodi čekao suđenje, Sid je preminuo od posljedica predoziranja u dobi od 21 godine, a tijelo je pronašla njegova majka.

Punk parola "živi brzo, umri mlad" bila je moto mladih ljubavnika koji su zajedno samo tonuli u turbulentnom svijetu alkohola, narkotika i divljih tuluma, a ionako buran život dodatno su destabilizirali burnim svađama koje su nerijetko završavale fizičkim sukobima.

Nancy, koja je rođena u židovskoj obitelji, od malena je bila problematična što je u svojim memoarima "And I Don't Want to Live This Life" iz 1983. godine otkrila njena majka Deborah Spungen, za koju se vjeruje da je još živa.

"Kad je nešto htjela, bez obzira na to koliko je to malo ili veliko, urlala je sve dok to ne bi i dobila", napisala je Nancyna majka.

"Uvijek bi joj popustili jer nije bilo mira u kući dok ona ne bi dobila što želi", dodala je Deborah.

Kada joj je bilo 11 godina, Nancy je dijagnosticiran šizofreni poremećaj i neko je vrijeme provela u psihijatrijskoj ustanovi nakon čega je poslana u školu za problematičnu djecu.

Sa 17 godina je odlučila pobjeći u New York i postati groupie , a već se tada počela i drogirati te spavati s glazbenicima.

"Nije imala nimalo morala. Bilo je ružno i sramotno gledati ju kako uništava svoj život, no nismo je mogli zaustaviti", napisala je njena majka u svojim memoarima.

Nancy je počela kupovati drogu kako bi upoznala glazbenike te je s vremenom postala ovisna o heroinu, zbog čega je i jedno vrijeme radila kao prostitutka.

Kasnije se preselila u London sa specifičnom željom da postane djevojka člana Sex Pistolsa, što je tvrdila jedna njena prijateljica. Njeni drugi suvremenici tvrdili su da je preselila zbog Johnnyja Thundersa i Jerryja Nolana iz benda Heartbreakers nakon što su oni iz također New Yorka odselili u britansku prijestolnicu.

No bez obzira na razlog zbog kojeg je 1977. godine preselila u London, tamo se u kratkom roku našla u naručju čovjeka koji je navodno presudio njenom kratkom životu.

Rođen kao John Ritchie, Sid Vicious je te godine u Sex Pistolsima zamijenio bivšeg basistu Glena Matlocka. Par je brzo nakon upoznavanja počeo živjeti zajedno, a pričali se da je upravo Nancy bila ta koja je Sida upoznala s heroinom. Sljedeće godine se pridružila bendu tijekom njihove turneje po Velikoj Britaniji. Ostatku benda bila je antipatična, a Sex Pistolsi su već dotad puno puta spominjali da su im koncerti bili u problemu zbog Sidove ovisnosti te su morali neke i otkazati. Upravo njegova veza i problemi s drogom bili su razlog raspada benda 1978. godine.

U kolovozu iste godine Sid i Nancy London su zamijenili New Yorkom i uselili se u hotel Chelsea, koji je bio popularan među glazbenicima. Bob Dylan, Janis Joplin, Iggy Pop i Jimi Hendrix hotel su zvali domom u jednom trenutku. Punk-paru taj je hotel bio bijeg od stvarnosti, svakodnevno su se tamo drogirali, ali i svađali. Mjesec dana nakon useljenja u 7:30 ujutro gosti hotela su čuli svađu i vikanje te ženski plač. Sid je u 10 sati pozvao pomoć, a Nancy su polugolu našli na podu kupaone s nožem u trbuhu.

Svjedoci koji su večer prije partijali u njihovoj hotelskoj sobi rekli su da Vicious nije bio u stanju ubiti je jer je bio previše drogiran. Pojavile su se i priče kako je Nancy ubio diler koji je par posjetio te noći, kako je bila žrtva pljačke narkomana Michaela koji je poznavao par te živio na 6. katu istog hotela ili kako je presudila sama sebi. Tako su njihove smrti ušle u legendu, a da se i dan danas ne zna prava istina o njima.