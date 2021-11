Jimmy Savile bio je jedna od najpoznatijih televizijskih ličnosti u povijesti, a njegova mračna tajna otkrivena je tek nakon njegove smrti 2011. godine.

Poznati BBC-jev DJ i voditelj popularne emisije Top of the Pops Jimmy Savile, preminuo je u listopadu 2011. godine, nakon čega ga se javilo više od 500 ljudi koji tvrde kako ih je seksualno zlostavljao i to većinu u vrlo ranoj dobi.

Prema pisanju Daily Maila njegova najmlađa žrtva imala je svega dvije godine, a sa zlostavljanjem je počeo još davne 1955. godine što se nastavilo sve do 2006. godine.

Njegovu stravičnu tajnu otkrio je dokumentarni film "Exposure: Druga strana Jimmyja Savilea" i pokazao da se iza lica slavnog humanitarca i filantropa krije lice seksualnog predatora. U tijeku je snimanje i kontroverzne igrane drame "The Reckoning" u kojoj će Jimmyja utjeloviti glumac Steve Coogan, a pojavile su se i prve fotografije sa seta u Walesu.

56-godišnji glumac na njima nosi dugu plavu periku, zlatni prsten i bundu tijekom snimanja scena na plaži, a uz njega je bila i 78-godišnja glumica Gemma Jones koja glumi Agnes, Jimmyjevu majku, koja je umrla 1972. godine. U središtu radnje naći će se priča o Jimmyjevu usponu slave kao i ona o grabežljivom seksualnom prijestupniku.

Snimanje filma našlo se na udaru kritika mnogih, no njezini tvorci su najavili kako će priča biti prikazana s osjećajima i poštovanjem prema stotinama žrtava.

"Neil McKay je napisao inteligentan scenarij koji se osjetljivo bavi užasnom pričom koju, koliko god bila mučna, treba ispričati", izjavio je Steve uoči snimanja.