Serija "Ginny i Georgia" prema mišljenju nekih gledatelja nalikuje popularnim "Gilmoreicama", dok drugi ističu da je više nalik "Kućanicama" zbog misterija i seksi romansi.

Serija "Ginny i Georgia" najgledanija je na streaming servisu Netflix otkad je izašla 24. veljače, a mnogi ju uspoređuju s "Gilmoreiceama" i "Kućanicama".

U središtu radnje su 15-godišnja Ginny, njezin polubrat Austin i njezina 30-godišnja majka Georgia, koji su se preselili u gradić Wellsbury kako bi započeli novi život. Dok je Ginny odgovorna i ozbiljna te doživljava prve ljubavi, Georgia se upušta u riskantne poslovne poteze i upoznaje nove muškarce, ali želi i obitelji pružiti bolju budućnost.

Ginny je utjelovila 23-godišnja Antonia Gentry, a Georgiju Brianne Howey (31). Mnogi novu seriju poistovjećuju s popularnim "Gilmoreicama", no kažu da je to njihova mnogo mračnija i seksipilnija verzija koja će vas u napetosti držati do kraja prve sezone.

Čak se u jednom trenutku glavne junakinje uspoređuju s Rory i Lorelai. "Mi smo kao Gilmoreice, ali s većim grudima", kaže u jednoj sceni Georgia kada joj Ginny prigovara zbog njezina ponašanja.

Dio gledatelja ne slaže se što se ove dvije serije uspoređuju, a kažu da su sličnosti samo te što su u središtu radnje majka i kći te se sve događa u malenom američkom gradu.

Smatraju da je puno bolja usporedba "Ginny i Georgije" sa serijom "Kućanice" s obzirom na to da se pojavljuju scene prisjećanja mračne prošlosti, seksi romansi i puno je misterija. Zanimljivo je da serija uopće nije snimana u Americi, nego u Kanadi u gradu Cobourgu te gradić Wellsbury uopće ne postoji.

Usto, dobila je pozornost i zbog bijesa pjevačice Taylor Swift jer ju je naljutila šala iz jedne scene. "Hej, 'Ginny i Georgia', 2010. je zvala i želi natrag svoju lijenu, duboko seksističku šalu natrag. Kako bi bilo da prestanemo degradirati žene koje naporno rade definirajući ovo konjsko go*no smiješnim? Netflix, ovo nije slatko nakon dokumentarnog filma 'Miss Americana'. Sretan Mjesec ženske povijesti, pretpostavljam", napisala je pjevačica koja je od 2016. u vezi s glumcem Joeom Alwynom (30), a šuška se i da su se vjenčali.

Taylor je zasmetala scena u kojoj glavni likovi, kći Ginny i majka Georgia raspravljaju o vezama. Georgia pita Ginny je li prekinula s dečkom.

"Što te briga? Prolaziš kroz muškarce brže nego Taylor Swift", odgovara ona majci. Taj tekst zasmetao je obožavateljima pjevačice i neki su čak pozvali na bojkot serije, dok su drugi komentirali da je to istina i da se Taylor ne zna šaliti na svoj račun.

Ipak, većina gledatelja ima samo riječi hvale na račun "Ginny i Georgije" zbog toga što se u njoj koristi znakovni jezik te progovara o seksualnom zlostavljanju i rasizmu.

Inače, seriju je kreirala Sarah Lampert i prva sezona ima 10 epizoda te mnogi gledatelji iščekuju vijesti o novim epizodama.