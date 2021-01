Seks i grad koji posljednja je u nizu nekad popularnih serija koje se vraćaju na male ekrane. Ovo su neke od serija čije uskrsnuće bolje da se nije dogodilo.

Obožavatelji kultne serije ''Seks i grad'' s oduševljenjem su dočekali vijest kako se nakon 16 godina na male ekrane vraća njihova omiljena serija. Ipak, mnogi su odmah iskazali i svoje nezadovoljstvo jer se u novih deset epizoda serije neće pojavljivati legendarna Samantha, koju je utjelovila glumica Kim Catrrall.

Hoće li ''Seks i grad'' ponovno osvojiti srca publike, tek treba vidjeti, no mnogi su odmah zaključili kako ''to nije to'' te bi se bez Samanthe serija trebala zvati samo ''Grad“.

Kako bi se izmuzao koji dolar od nostalgičnih gledatelja, mnoge su hit-serije iz 80-ih i 90-ih nedavno uskrsnule iz mrtvih, no uz neke iznimke (''Roseanne'' i ''The Conners'', ''Twin Peaks“, ''Will i Grace“) većinu je kritika, ali i publika potpuno pokopala.

U nastavku vam donosimo primjere nekoliko obnovljenih serija za koje su se mnogi zapitali - zašto to rade.

Beverly Hills i Melrose Place

Dok su nove epizode Beverly Hillsa nazvane samo ''90210'' (nažalost, bez prerano preminulog Lukea Perryja) zahvaljujući velikoj dozi samoironije i originalnoj postavi još naišle na koliko-toliko pozitivnu reakciju publike, isto se ne može reći i za Melrose Place, još jednu hit-seriju 90-ih čije su se epizode svakog vikenda s nestrpljenjem čekale i u Hrvatskoj.

Televizijska kuća CW svojevremeno je odlučila iskušati sreću s rebootom Melrose Placea uz novu, mladu i atraktivnu glumačku postavu. Serija je doživjela potpuni debakl, kritičari su je dočekali na nož te nije doživjela drugu sezonu.

Dallas

Uz Dinastiju (koja je također doživjela novo izdanje), Dallas je jedna od najpopularnijih sapunica svih vremena. Pitanje „Tko je ubio J.R-a?“ ušlo je u pop-kulturu, a mnogi se i danas sjećaju sezone na kraju koje je otkriveno kako je sve zapravo bio san. Mreža TNT 2012. godine odlučila je oživjeti sapunicu o disfunkcionalnoj bogataškoj teksaškoj obitelji te je pritom originalne likove pomiješala s novim licima. Ipak, unatoč trudu serija se nije ni približila uspjehu svog izvornika te je pala u zaborav ubrzo nakon završetka emitiranja.

Charliejevi anđeli

Hollywood kao da ima pravilo da svakih nekoliko godina izbaci novu filmsku ili televizijsku inačicu Charliejevih anđela, serije koja je žarila i palila 70-ih godina svojih stoljeća. U verziji iz 2011. godine glumile su nepoznate Annie Ilonzeh, Minka Kelly i Rachael Taylor, a pomalo šundovskog šarma originala nije bilo ni u tragovima. Serija je trebala trajati samo osam epizoda, no otkazana je prije emitiranje posljednje.

Lud za tobom

Topla i duhovita NBC-jeva serija „Lud za tobom“ bila je veliki hit 90-ih, a životna priča njujorškog bračnog para koji su utjelovili Helen Hunt i Paul Reiser osvojila je i nekoliko Emmyja. Hunt i Reiser vratili su se ulogama koje su ih proslavile 2019. godine. U nekoliko epizoda tako smo mogli otkriti što je novo u životima Jaime i Paula nakon što su svoju kćer Mabel poslali na fakultet. Kritika je pokopala seriju, a mnogi su se složili kako su nove epizode nezanimljive te im nedostaje šarma originala.

Punija kuća

Iako danas djeluje sladunjavo i otrcano, Puna kuća tijekom svoje 192 epizode o životu sve samo ne tipične obitelji Tanner nasmijavala je publiku diljem svijeta.

Netflix je 2016. odlučio oživjeti poznati sitcom pod nazivom "Punija kuća", a mnogi su zaključili kako je riječ o bezobzirnom iskorištavanju nostalgije gledatelja. Ipak, serija je potrajala čak pet sezona te je za mnoge postala ultimativni "guilty pleasure".