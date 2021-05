Serija You Cannot Hide - 1

Serija "You Cannot Hide" jedna je od posljednjih uspješnica meksičke produkcije, a riječ je o napetom trileru s bogatom radnjom i impresivnim likovima.

Meksička i španjolska produkcija nižu sve više uspješnih, popularnih serija, a jedna od njih je zasigurno i triler "You Cannot Hide".

U 10 epizoda gledatelji mogu popratiti razne zločine, od terorističkog napada, ubojstva do otmice te je radnja vrlo napeta i kroz nju se upoznajemo s likovima na impresivan način. Riječ je o seriji meksičke produkcije, no priča se uglavnom odvija u Španjolskoj, u Madridu.

U središtu radnje je medicinska sestra Monica koja je s kćeri Natalijom pobjegla iz Meksike od muža koji se bavi krijumčarenjem droge. Doselile su se u Španjolsku gdje su dobile novi identitet, no čini se da opasnost nekoliko godina kasnije nije prošla. Monica je spremna na sve da bi došla do kćeri, no pritom umalo nastrada, iako je dobila neočekivanu pomoć od stranca Daniela kojem je spasila život. Ipak, ne zna tko je zapravo on.

Dio priče su i fotograf koji je opsjednut prikazom smrti i voli fotografije koje ju prikazuju kao i njegova kći koja je opasnosti zbog njegove prošlosti. Tu je i političar koji iskorištava stravično ubojstvo svoje supruge za pobjedu na izborima.

Glavne uloge tumače glumica i bivša meksička misica Blanca Soto (42) i Španjolac Eduardo Noriega (47) koji je poznat po hororu "Thesis" iz 1996. Uz njih se u seriji pojavljuju Samantha Siqueiros, Patricia Guirado, Ivan Sanchez i Maribel Verdu koja je glumila u filmu "Panov labirint" koji je osvojio tri Oscara.

Neki gledatelji su primijetili malu sličnost "You cannot hide" sa španjolskom mini-serijom "Bitter Daisies", pogotovo u dijelu gdje je prikazana žrtva ubojstva. No razlika je što se ovdje radnja odvija brže dok tamo nakon dvije sezone dobivamo cijeli rasplet.

Inače, većina publike se slaže da su se meksička i španjolska produkcija uigrale u snimanju dobrih trilera te su trenutno uvjerljivo najpopularniji na Netflixu.

Mnogi iščekuju i izlazak druge sezone meksičke serije "Tko je ubio Saru?" koji je najavljen za 19. svibanj što je prilično brzo s obzirom da je prva sezona bila objavljena 24. ožujka 2021. i stekla veliku popularnost.