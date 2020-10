Scena iz serije The Haunting of Bly Manor

Glumci Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Henry Thomas i Carla Gugino vratili su se i u drugoj sezoni horor-serije koja je osvojila publiku, no u drugačijim su ulogama.

Obožavatelji horor-serije "The Haunting of Hill House" došli su na svoje prije nekoliko dana kada je najveći streaming servis, Netflix, objavio drugi dio priče pod nazivom "The Haunting of Bly Manor". Ista kuća, druga priča, no s jednako strašnim ishodom.

Glumci Oliver Jackson-Cohen, Victoria Pedretti, Henry Thomas i Carla Gugino vratili su se i u drugoj sezoni serije, no ovoga puta ipak u drugačijim ulogama. Priča prati mladu učiteljicu Dani koju zaposli muškarac čiji nećaci su ostali bez oca i majke, no žive na velikom imanju u vili Bly Manor. Dani objeručke prihvati posao te dolazi na seosko imanje, a nije ni slutila da je ondje čekaju strašne priče, a ujedno je progoni i njezina vlastita prošlost. Prikaze koje vidi po noći i neobjašjive situacije koje se u vili događaju kada padne mrak počinju joj otvarati oči te shvaća da bivša učiteljica i dadilja djece nije slučajno završila dva metra pod zemljom.

Redatelj Mike Flanagan u intervjuu je nedavno objasnio kako druga sezona popularne serije ne krije toliko duhova koliko su ljudi očekivali, no najviše se igra s podsvjesti svojih gledatelja.

"Duhovi mogu biti sjećanja, tajna, tuga, ljutnja, krivnja, što god si mi zamislimo. Po mom iskustvu, duhovi su upravo ono što želimo vidjeti. U svakom slučaju, svaka ljubavna priča je priča puna duhova", istaknuo je redatelj u jednom intervjuu.

Gledatelji su se posljednjih dana požalili kako priča nije dovoljno strašna te da su očekivali strašniji horor, no neki se slažu kako vrijedi pogledati seriju jer nikada ne znate koga će koji detalj prestraviti.