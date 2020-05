Scena iz serije Into The Night

Priča prati skupinu ljudi koje je oteo zaposlenik NATO-a, a koja je na samome početku mislila da će ih ubiti, no na kraju ispada da im je spasio život.

Netflix je početkom svibnja ove godine objavio prvu seriju koja je originalno belgijska, no sinkronizirana je na engleski. Radi se o seriji "Into The Night" napravljenoj po znanstvenofantastičnoj knjizi autora Jaceka Dukaja, "Stari Axolotl".

Priča prati skupinu ljudi koje je oteo zaposlenik NATO-a, a koja je na samome početku mislila da će ih ubiti. Radnja se razvija na neočekivan način te ispada kako im je muškarac koji ih je oteo zapravo spasio život jer se bliži apokalipsa zbog sunčevih zraka koje za sobom ne ostavljaju nikakav znak života.

Muškarac otima avion te uvjeri pilota da vozi najzapadnije što može kako bi izbjegli izlazak sunca i kobne zrake. Već od prve epizode jasno je kako ćemo gledati odnose svih likova i njihovo isprepletanje, a kako se zakuhava radnja, nećete pretpostaviti što će se dogoditi.

Serija nalikuje mnogima koje smo dosad gledali, no trenutačna situacija u svijetu i vrijeme u kojem živimo seriji su dali dodatnu popularnost. Dok mnogi tvrde da nije dobro napravljena, drugi jedva čekaju drugu sezonu serije. Producenti još nisu otkrili detalje planova hoćemo li i dalje gledati skupinu ljudi koja putuje u noć koja nema kraja.