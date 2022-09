Selena Gomez je u suzama najavila dokumentarni film o njenom životu "Selena Gomez: My Mind And Me" koji njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju.

Pjevačica Selena Gomez na svom je profilu na Instagramu podijelila video u kojem se nekoliko puta rasplakala i to kako bi najavila svoj novi dokumentarac, "Selena Gomez: My Mind And Me", u kojem će obožavateljima dati uvid u sve njezine osobne borbe.

30-godišnja Selena otkrit će tako sve o slavi koju je okusila već u djetinjstvu i najizazovnijim trenucima karijere, a redatelj filma Alek Keshishian opisao ga je kao šestogodišnji rad pun ljubavi i borbe za svaki svaki dah, što stoji i u opisu.

Tijekom proteklih šest godina, Selena se nekoliko puta našla u centru zbivanja. Prošla je kroz vrlo javan prekid s pjevačem Justinom Bieberom 2013. godine i prijavila se u rehabilitacijski centar The Meadows godinu dana kasnije, nakon čega je počela zagovorati svijest o mentalnom zdravlju, uključujući i kroz svoj fond "Rare Impact Fund".

2017. godine javno je progovorila o transplantaciji bubrega kojoj je bila podvrgnuta zbog lupusa, nakon čega je utjehu je ponovno potražila u Bieberovim rukama, da bi zauvijek raskinuli početkom 2018. godine.

"Iz prve ruke znam koliko se zastrašujuće i usamljeno možete osjećati kada se suočite s tjeskobom i depresijom u mladosti. Da sam ranije učila o svom mentalnom zdravlju, moje putovanje moglo je izgledati sasvim drugačije. Svijet mora znati da je mentalno zdravlje važno. Jednako je važno kao i vaše fizičko zdravlje i voljela bih da svi to možemo priznati, ne samo riječima već i djelima", zaključila je Selena dok njezini obožavatelji jedva čekaju izlazak filma.

