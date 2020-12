Serija "Slom" osvojila je gledatelje diljem svijeta, a u glavnim ulogama svoja su glumačka umijeća pokazali Nicole Kidman i Hugh Grant.

Psihološki triler "Slom" jedna je od najpopularnijih TV serija ovih dana, a nakon što je emitiran i posljednji nastavak, publika diljem svijeta bruji o ovoj priči.

Hugh Grant i Nicole Kidman odigrali su glavne uloge u seriji za koju su rijetki mislili da će dobro pristati miljeniku žena Grantu. Radi se o priči koja prati onokološkog pedijatra Jonathana Frasera, osumnjičenog za ubojstvo majke svog pacijenta s kojom je navodno imao aferu. Jonathan na početku prile ima idiličan život sa suprugom Grace i svojim sinom u New Yorku, a nakon što grad obiđe vijest da je ubijena majka dječaka koji ide s njihovim sinom u razred, Jonathan netragom nestane. Prava drama kreće kada ga uhite te na vidjelo počnu isplivavati detalji i životu za koji nitko od njegovih bližnjih nije znao da vodi. Pitanje koje se provlači kroz svih šest epizoda je - je li zaista on to učinio?

Radnja serije temeljena je na knjizi Jeana Hanffa orelitza iz 2014. godine, a radi se o drugoj avanturi Nicole Kidman koja je glavna glumica, ali i producentica u isto vrijeme.

Brojni obožavatelji su na društvenim mrežama istaknuli kako je njezin istančani modni stil okosnica serije, a kaputi koje nosi prava su inspiracija ženama diljem svijeta. S druge strane, Hugh Grant je inače poznat kao miljenik žena i romantičar u brojnim filmovima, no ova uloga označila je prekretnicu u njegovoj karijeri. Jonathan Fraser daleko je od lika na koji je publika navikla od Granta, no upravo to rezultiralo je brojnim pohvalama na račun njegove glume.

Mlada talijanska glumica Matilda De Angelis u jednoj sceni strastveno poljubi Nicole Kidman, a u intervjuima posljednjih tjedana je često isticala kako je nije imala preveliku tremu prije snimanja. "Moje tijelo je samo alat kojim se mogu izraziti, o kojem god da se njegovom dijelu radi. Dokle god je cilj bio izraziti se na ovaj način, zadovoljna sam kako je sve ispalo", ispričala je u jednom intervjuu. Dodala je kako joj nije bilo neugodno ni potpuno se skinuti pred kamerama.

Iako su producenti serije tvrdili kako se radi samo o jednoj sezoni, posljednjih dana se šuška kako bi "Slom" mogao dobiti i svoj nastavak. Produkcija pak ništa još nije potvrdila, no sve su opcije ostavili otvorene.