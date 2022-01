Relja Popović jedan je od glumaca koje gledamo u drugoj sezoni srpsko-britanske serije "Besa" za koju je snimio i nekoliko eksplicitnih scena.

Jedan od najpopularnijih pjevača susjedne nam Srbije i bivši član grupe Elitni odredi, Relja Popović ponovno je stao kamere i još jednom pokazao svoj glumački talent, a sve je posebno iznenadio u trenucima snimanja intimnih scena što mu nije nimalo teško palo.

32-godišnji Relja snimio je scene seksa s makedonskom glumicom Kamkom Točinovski u seriji "Besa", a o svemu se oglasio i redatelj Milan Todorović koji ga nije prestao hvaliti.

Fotografije iz serije pogledajte OVDJE.

"On je fenomenalan glumac. Došao je na snimanje spreman. Kad radimo te scene, svi koji nemaju potrebe da budu na setu izađu. Poslije napravimo probno snimanje kad su glumci obučeni, a onda se skinu. Meni su te scene najteže za rad. Na kraju, oni su bez ičega na sebi, a ja ih moram pitali mogu li malo bolje voditi ljubav ili smanjiti doživljaj. Da je film, skinuo bih i plahte, ali kad radite seriju, niste to u prilici. Serija ide na TV, a mora biti dosta toga sakrivenog. Bilo je strašno što je i Relji i meni to bila prva scena u seriji. Međutim, nekako smo to skinuli s dnevnog reda, pa su Kamka i on bili prisniji u nastavku priče", izjavio je Milan za Glossy espreso.

A čini se da takve scene Reljinoj supruzi Nikoliji Jovanović nimalo ne smetaju, jer ga je ponosno pratila na premijeri serije u Beogradu gdje su zajedno spremno pozirali pred okupljenim obožavateljima i fotografima. Relja i Nikolija, koja je inače poznata i kao kćer pjevačice Vesne Zmijanac u braku su od 2018. godine, a zajedno imaju i kćer Reu.

