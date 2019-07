Nova brutalna Netflixova miniserija „When They See Us“ šokirala je publiku, a oduševila kritiku. Ova tragična istinita priča o rasizmu i žrtvenoj janjadi američkog pravosudnog sustava kontroverzan je prikaz diskriminacije manjina u SAD-u, a u cijelu situaciju upleo se i predsjednik Donald Trump. Saznajte zašto se zbog ove miniserije cijela Amerika podigla na noge.

Jedne bezazlene proljetne noći u New Yorku 30-ak tinejdžera našlo se u Central Parku u središtu New Yorka. Igrom slučaja, svi ti tinejdžeri bili su dječaci iz obližnje crnačke četvrti Harlem, znane po visokoj stopi kriminala i siromaštvu. Iste te večeri lijepa plavuša, 28-godišnja bankarica Trisha otišla je na svoju svakodnevnu rutu trčanja. No te večeri – okolnosti su promijenile život i mlade trkačice i tih dječaka.

Sljedeće jutro Trisha Meili pronađena je brutalno prebijena, u lokvi vlastite krvi, kako pothlađena leži u komi u grmlju. Bila je divljački silovana i pretučena. Njezina borba za život trajala je 12 dana, no čak i nakon buđenja iz kome patila je od trajnog oštećenja kukova, pamćenja i više nikada nije uspjela potrčati.

Slučaj je zgrozio javnost, a o napadu na nevinu djevojku nije se prestalo pričati pa je pravda trebala biti zadovoljena brzo. Čim brže. S obzirom na to da su se iste večeri u parku nalazili i crnački dječaci koji su pretukli jednog nesretnog biciklista – reakcija i zaključak javnosti bili su i brzi i oštri. Tinejdžeri su u očima tužitelja i javnosti postali jedini mogući krivci za silovanje. Čak se i Donald Trump upleo te se kao ugledni poduzetnik raspisao peticiju za ponovno uvođenje smrtne kazne zbog tog slučaja.

Policija se dala u hvatanje zločinaca i ubrzo su petorica dječaka u dobi od 14 do 17 godina bila osuđena na duge zatvorske kazne. Jedini problem bio je u tome što – optuženi nisu počinili taj zločin.

„When They See Us“ prati taj stravični zločin od njegovih nevinih početaka pa sve do tragičnih posljedica kaznenog sustava koji je slijepo odlučio, uvelike vođen željom za osvetom i rasističkim predrasudama, osuditi prve sumnjivce na koje je nabasao, neovisno o tome koliko su dokazi jasno pokazivali da oni nisu krivi.

U samo četiri epizode u trajanju od sat vremena i 15 minuta, „When They See Us“ transportirat će vas u kasne 80-e i rane 90-e, među prosvjednike za crnačka prava i u društvo ispresijecano dubinskom nejednakošću koje na svakom koraku uzima nevine žrtve. Iako ćete se gledajući seriju osjećati zgranuto, užasnuto i šokirano – pomislite je li se mnogo u sustavima društva promijenilo od tada do danas?

Black Lives Matter pokret je koji je jači no ikad, policija puca na pripadnike manjina češće no prije, a američki zatvorski sustav najveći je i najstroži na svijetu. Ova miniserija samo je kap u moru sličnih nepravdi za koje nikada nismo čuli. Vjeran prikaz dramatičnosti želje mase za osvetom, za žrtvama koje će položiti na oltaru svojih predrasuda, ne obazirući se na to što su pravi zločinci negdje vani, na slobodi i vrebaju svoju sljedeću priliku.

Ako se odlučite na gledanje „When They See Us“, neće požaliti. Odlična produkcija garantira vizualno uvjerljivu priču koju prati i sjajna fotografija. Mračni kadrovi suđenja, u kojima kao da sjena krivnje stalno vreba nad nedužnima, te odlična gluma rezultirali su vrhunskim televizijskim ostvarenjem koje ostavlja bez daha.

Posebno je pohvalno što u prve dvije epizode glavne uloge na svojim plećima nose mladi i neiskusni glumci koji su dokazali da su iznimno talentirani prenijeti dječačke emocije i ljudske frustracije. Publika u njihovim očima može iščitati strah, nevjericu i pomirenje sa sudbinom – tragične stadije suočavanja s kaznom koja ih je nevine sačekala.

Iako su sve četiri epizode odlične i svaka prati svoj ritam, uvjerljivo su emocionalno najnabijenije i dojmljivije prve dvije zbog svoje šokantnosti. Kasnije gledatelj kao da se suživi s likovima, pa popusti pred pritiscima i prihvati svu ljagu koja je na njih bačena bez mnogo bune i vikanja.

Zanimljivo je i kako u tako kratkom vremenu „When They See Us“ raskrinkava svu nepravdu društva koje osuđuje na temelju predrasuda i iracionalnih strahova, oštro kažnjava, a potom načelno oslobađa i udjeljuje milost, a zapravo zadržava moć nad sudbinama onemogućivši im da se ikad maknu iz kažnjeničkog sustava i ostave prošlost iza sebe.

Potresna priča, sjajna produkcija, istinita trauma – što više poželjeti? Vrhunska, vrhunska Netflixova miniserija.