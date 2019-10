Jesen smo s nestrpljenjem očekivali ne zbog bundeva, lijepih jesenjih boja i kestena, već zbog premijere nove HBO-ove serije „Katarina Velika“, u kojoj naslovnu junakinju tumači oskarovka i veteranka Hollywooda Helen Mirren. Očekivanja su bila velika, produkcija je izgledala sjajno i dostojno velike povijesne teme koju serija obrađuje, a uz poznata glumačka imena činilo se kako imamo novi HBO-ov hit. A kad tamo – dobili smo poprilično razočaravajuću melodramu s naglascima na potpuno pogrešnim segmentima priče.

Velika ruska carica Katarina Velika povijesno gledano jedna je od najvažnijih europskih vladarica svih vremena, a njezina je vladavina bila obilježena reformama, ratovima i usponom Rusije u društvo ostalih europskih velesila tog vremena. Ta karizmatična i beskrupulozna carica s vlasti je svrgnula vlastitog muža, ljubovala s nebrojenim muškarcima i sveukupno šokirala javnost sve 34 godine svoje vladavine, a svejedno su je obožavali.

Za ondašnje standarde Katarina je bila žena velike ljepote i neobjašnjive karizme, pa su muškarci hrlili u njezino naručje, a ona bi svoje miljenike držala na povlaštenim pozicijama. Seks, intrige i visoka politika bile su glavne sastavnice života te carice, pa stoga i ne čudi da se oko nje i dandanas pletu legende.

S obzirom na toliku povijesnu važnost priče o carici Katarini Velikoj, svaka serija ili film koji joj je posvećen izazove veliki interes javnosti. HBO je ovog listopada premijerno prikazao svoju verziju priče o Katarini, no s obzirom na sve – možda bi bilo bolje da nije.

Sjajna, vrlo raskošna produkcija nije mogla sakriti suštinske probleme serije. Povijesno intrigantno razdoblje ruske povijesti prikazano je tek kroz spavaću sobu carice i onoga što se u njoj događalo, a naglasak na ljubavnim zgodama i nezgodama carice oduzeo je na dubini serije i stvorio mlaku romantičnu melodramu koja je uz sve to još i neuvjerljiva.

Odabir Helen Mirren na prvu se možda činio nepogrešivim, no ispostavilo se da ta iskusna oskarovka doista nije bila idealan izbor. Unatoč sjajnim glumačkim sposobnostima, Mirren se u ovom slučaju pokazala pretjerano patetičnom i neuvjerljivom. Nevjerojatno je da je u startu došlo do tako velikog promašaja, koji je u suštini uništio cjelokupni dojam. Naime, kada je Katarina došla na vlast, imala je 33 godine, a u seriji ju tumači glumica koja ima 74 godine. Nema te kompjutorske animacije koja može učiniti Mirren uvjerljivom zavodnicom koja odvlači u krevet mladiće.

Uz to, ni odabir Jasona Clarkea za ulogu generala Potemkina, velike caričine ljubavi, nije najbolji. Mirren i Clarke nemaju ni trunku scenske kemije, pa njihov odnos djeluje izvještačeno. Ovo doista nisu maestralne glumačke izvedbe to dvoje slavnih glumaca, no uz slabo razrađen scenarij pun povijesnih netočnosti i fikcije nije se moglo očekivati mnogo više.

Skandalozan život Katarine Velike idealna je podloga za filmsku ili TV ekranizaciju, sve je moglo prštati vrućim scenama seksa, velebnim bitkama i prekrasnim haljinama, no dobili smo tek nerazrađene karaktere čije nam motivacije kroz cijelu seriju nisu jasne, zastrašujuće dosadne scene seksa i bezbroj izjava ljubavi, za koju uopće nismo sigurni kada se, gdje i kako rodila.

Jedino doista pohvalno jesu kostimografija i scenografija, no to i ne iznenađuje s obzirom na raskošan budžet kojim je produkcija serije raspolagala. U moru bogatih kostima i pozlaćenih zidova palača, nažalost, u ovoj seriji od četiri epizode plešu samo izblijedjela lica likova u koje gledatelj niti vjeruje niti mari za njih.

S obzirom na sve rečeno, preporučujemo da svi ljubitelji povijesnih drama u širokom luku zaobiđu „Katarinu Veliku“ i žeđ za krinolinama i povijesnim spektaklima utaže negdje drugdje, a ovu seriju prepuste zaboravu.