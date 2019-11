Listopad i Halloween možda su iza nas, no atmosfera za gledanje jezovitih i mističnih filmova i serija još nije zamrla, već upravo suprotno. Prve rane večeri najbolje je provesti pod dekicom uz dobro televizijsko štivo, a druga sezona prošlogodišnje hit-serije "Castle Rock" kao stvorena je upravo za mračni ugođaj jeseni. Snimljena prema književnom predlošku velikana Stephena Kinga, ova serija vas neće razočarati.

Kada je prva sezona "Castle Rocka" ugledala svjetlo dana 2018. godine, publika se odmah podijelila u dvije skupine – one koji su oduševljeno hvalili seriju na sva zvona i one koji su zgroženo komentirali da ne znaju na što su to izgubili vrijeme.

Psihološki horor smješten u svijet legendardnog Stephena Kinga "Castle Rock" kombinira intimnu naraciju i karakterizaciju likova koja je prisutna u svim Kingovim knjigama te mistiku i onostrano, a finalni je rezultat priča o epskoj borbi dobra i zla koja je, kao i uvijek, smještena u maleni sivi gradić u Maineu na sjeveroistoku SAD-a. Vlažna, gnjila atmosfera društva u kojemu se radnja odvija također je karakteristična za Kingov stil, a stilistički je vrsno prenesena na TV ekrane u "Castle Rocku". Kombinacijom više Kingovih priča stvorena je serija koja objedinjuje neke od omiljenih elemenata i likova njegove fikcije.

Prvoj se sezoni najviše zamjerala scenaristička nedorečenost i nejasan, nedovršen kraj koji je neke irititao. Ipak, s drugom sezonom svi su ti problemi riješeni, pa priča teče lakše i prohodnije, a ukupni dojam je bolji.

U drugoj sezoni upoznajemo stanovnike ukletog gradića Castle Rocka i slučajne prolaznike koji u njemu zaglave – na svoju žalost. Tu je jedna požrtvovna majka koja ima dosta ozbiljnih psihičkih problema, njezina 16-godišnja kći koja prvi put eksperimentira i postaje buntovna, lokalna mafija i zajednica somalijskih izbjeglica koja dodatno komplicira život ionako mračnog i tamom obavijenog gradića.

Različiti problemi i karakteri, svi povezani mističnom mrežom okolnosti koja ih neraskidivo povezuje, kao magijom su zaglavljeni u Castle Rocku, gradiću koji svakog svog stanovnika muči na novi način.

Zanimljiva radnja, dobro tempiran razvoj događaja, atmosferična scenografija i fotografija te odlična gluma, učinili su da druga sezona ove serije bude značajno bolja od prve. U glavnoj je ulozi sjajna Lizzy Caplan, koju pamtimo po glavnoj ulozi u još jednoj odličnoj TV seriji, "Masters of Sex". Publika ju poznaje kao uvijek dotjeranu brinetu velikih eskpresivnih očiju, a sada je u "Castle Rocku" Lizzy pokazala sav opseg svog glumačkog znanja i izvedbom oduševila i kritičare i publiku. Njezina uloga psihički neuravnotežene bolničarke okosnica je i kamen temeljac cijele radnje.

Od ove priče koja žanrovski kombinira elemente horora, trilera i fantazije tu i tamo proći će vas trnci, pa tako "Castle Rock" jamči deset sati dobre zabave. Mane prve sezone su ispravljene, novi likovi intrigantniji, gluma bolja, a atmosfera prava kingovska. Odlična televizijska poslastica.