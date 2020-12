Miniserija Adult Material demistificira brojne tajne pornoindustrije te se istovremeno poigrava predrasudama, a sve to uz dozu tipičnog britanskog humora.

Kad je riječ o pornoindustriji, većina konzumenata pokazuje interes samo za ono što se događa ispred kamere, no mnogi se pitaju i što se odvija iza nje. Odgovor na to pitanje daje nova britanska miniserija „Adult Material“, koja razotkriva mračnu stranu industrije koja prema procjenama samo u SAD-u godišnje uprihodi i do 15 milijardi dolara.

Adult Materiral prati poslovni i privatni život Jolene Dollar (pravog imena Hayley Burrows), 35-godišnje pornoveteranke koja pokušava balansirati svoj ne baš uobičajen posao te istovremeno voditi običan obiteljski život sa svojim suprugom i troje djece.

Kad se jednog dana na setu pojavi mlada debitantica Amy, Jolene je odluči uzeti pod svoje okrilje i otkriti joj sve tajne posla, no nakon incidenta na snimanju život dviju žena iz temelja će se preokrenuti.

Sve će se dodatno zakomplicirati kad u Englesku iz SAD-a dođe zloglasni pornoglumac Tom Paine te se u istragu o incidentu uključi i zastupnica u parlamentu, koja se mora posuti pepelom nakon što u javnost procuri pornografski sadržaj na njezinu računalu.

Kad se usred tužbe za klevetu njezin privatni život i karijera počnu raspadati, Jolene odluči okrenuti novi list i pokušati krenuti ispočetka, no prošlost joj uporno diše za vratom.

Glumačku postavu predvodi izvrsna Hayley Squires, koja je uz nezaobilaznu dozu tipičnog britanskog humora savršeno utjelovila tragikomičnu antijunakinju s kojom će bez obzira na posao kojim se bavi mnogi suosjećati. Rupert Everett izvrstan je pak kao olinjali i istrošeni producent s kojim Jolene ima komplicirani odnos koji prolazi sve faze, od prijateljstva do izdaje i natrag.

Kako bi sve bilo autentično, na seriji su kao konzultanti surađivali i pravi pornoglumci, od kojih neki pojavljuju i u cameo ulogama.

Adult Material savršeno balansira komične i tragične elemente te istovremeno analizira sve aspekte industrije često obavijene velom tajne.

U samo četiri epizode ova je miniserija iskreno i bez uvijanja progovorila o mračnoj strani industriji za odrasle nakon koje mnogi više pornofilmove neće gledati istim očima.