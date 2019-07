Samo četvero glumaca, a preko 20 tragikomičnih likova uhvaćenih u jedan nevjerojatan događaj grada Zagreba pred vašim će se očima uhvatiti u koštac sa samima sobom i s pokojom žirafom u predstavi „Nevjerojatan događaj“ Teatra Exit. Crnohumoran i dirljiv, ovaj kazališni slatkiš skriveni je dragulj među ostalim, razvikanijim naslovima, Ljetnih noći Teatra Exit.

Iako je premijeru doživjela davne 2014. u KNAP-u, Exit se u ožujku ove godine odlučio obnoviti predstavu „Nevjerojatan događaj“ i time omogućio publici da ponovno uživaju u večeri nevine, a inteligentne zabave koja ima sposobnost popraviti i najcrnji dan.

Teatar Exit poznat je kao omiljeno odredište onih željnih dobre, kvalitetne kazališne zabave koja se ne bazira na gegovima i prenavljanju glumaca, već kvalitetnom glumačkom izvedbom i dovitljivim scenarijima animira publiku od prve do zadnje minute.

U trajanju od 1 sat i 40 minuta, „Nevjerojatan događaj“ virtuozna je igra u režiji Ivice Boban, veteranke drame koja jako dobro zna što radi, a to se iz priloženog i vidi. Samo tri mlade glumice i jedan glumac nose na svojim plećima kompleksnu predstavu na rubu fikcije i realnosti koja na satiričan način progovara o bizarnostima svakodnevnice i mukama današnjeg života.

Filip Detelić, Tara Rosandić, Anja Matković i Erna Rudnički pred očima publike transformiraju se u cijelu plejadu likova različitih karaktera, izgleda i starosti, a jedino pomagalo koje pri tome koriste je njihov vlastiti zavidan glumački talent.

Tako će svatko tko se odluči provesti večer u atriju Muzeja za umjetnost i obrt saznati što se to moralo dogoditi da jednog čudnovatog dana timariteljica u ZOO-u krene lizati žabe, da jedan taksist baš nikako nije imao sreće i kako to da se jednoj pekinezerici na intenzivnoj njezini nosi topla pileća juhica. Bit će tu svega, od suza do smijeha, stereotipa i klišeja, malo cajki i malo kritike istih, a sve s dobrim ukusom i pronicljivo.

„Nevjerojatan događaj“ je predstava u kojoj će se mnogi pronaći, jer možda niste susreli krokodila u tramvaju, ali sigurno ste barem ponekad pomislili kako niste normalni i kako vam se život raspada, a nitko se neće osjećati prozvano ili uvrijeđeno.

Ova predstava lako bi se mogla nazvati i „Nepodnošljiva lakoća postojanja“ no to bi evocitalo neželjenu Kunderinu težinu, a ova predstava laka je kao pero. Ozbiljna u svojoj iskrenosti, ali vedra u pogledu na svijet, tematizira goruće probleme našeg društva u kojem sustav gnječi pojedince, svi grcaju u dugovima, a neuzvraćene ljubavi češće su od onih uzvrćenih.

Istovremeno smiješne i tužne priče protagonista natjerat će vas da se od srca smijete njihovim manama i metodama samoobmane, kao što je friziranje tri puta tjedno jer je poznato da kod frizera svi problemi nestaju, ali ćete i duboko suosjećati s njihovim problemima i životnim pitanjima.

Nadahnuta gluma na pozornici „Nevjerojatnog događaja“ miješa se s dobrom zabavom. A to je uvijek lijepo vidjeti. Kada se glumci koji izvode djelo smiju zajedno s publikom – nema većeg komediografskog užitka.

Iako je glumačka izvedba generalno na visini, svakako je potrebno posebno istaknuti umijeće Erne Rudnički. Svojim transformacijama u prevarenu profesionalku za punjenje kobasica, timariteljicu i rusku prostitutku, Erna Rudnički publiku razgaljuje humorom koji izbija iz svake pore njezinih likova, a istovremeno ih tjera da se sažale nad njihovim sudbinama. Definitivno vrlo upečatljiva izvedba koja će se pamtiti.

U samo jednoj večeri provedenoj sa likovima „Nevjerojatnog događaja“ razmislit ćete o svojim manama i slabostima, banalnostima života, a istovremeno se nasmijati do suza. Kada se katarza doživi kroz smijeh, to je posebno dirljiv trenutak kazališta. Pogledajte ovu predstavu i uvjerite se sami.