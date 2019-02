Satiričko kazalište Kerempuh, u koprodukciji s Kazalištem Moruzgva, uspjelo je dva puta u samo mjesec dana zagrebačkoj publici predstaviti pravi kazališni hit! „Cabaret preko veze“ punokrvna je crnohumorna predstava koja kirurški precizno smijehom, plesom i pjesmom secira boljke hrvatskog društva i tradicionalnog nam licemjerstva od kojega bolujemo.

Kao što i sam naslov jasno govori, novi, rijetko viđen, cabaret na sceni Kerempuha premijerno je izveden u nedjelju 17.2., a višeminutne ovacije gledateljstva, smijeh i osmjesi na licima svih prisutnih upućuju samo na jedno – zagrebački teatar ima još jedan hit! I to drugi Kerempuhov u samo mjesec dana.

Nakon što je „Raspad sistema“ oduševio i publiku i kritiku te je sada stalno rasprodan, ''Cabaret preko veze'' će, sudeći prema prvim dojmovima, krenuti istim stopama uspjeha. U formi stand up-a isprepletenog s plesom i pjesmom, publici se priča priča o sudbinama četiri hrvatske žene. Žene, majke, kraljice i najvažnije, Hrvatice, koje svoj život grade uz pomoć omiljenog sredstva izgradnje uspjeha na ovim prostorima – veza i vezica. Niti tih veza i poznanstava gledateljstvo će u sat i 35 minuta koliko predstava traje svojim šarmom razgaliti, a ispričanom istinom suočiti sa svakodnevnicom koju živi svatko od nas. Neki više i češće, a neki manje i rjeđe. No tko to u Hrvatskoj nikada nije odnio neku bombonijeru medicinskim sestrama ili kupio kavu kada je trebalo malo ''pogurati stvar“? Čisto onako, da stvari lakše klize…

Ciglice kave ili grami kokaina - krče put svima!

Takav hrvatski, ali i globalni aktualitet i navade, ''Cabaret preko veze“ fantastično i uz puno šarma servira kao hranu za um, uši i dušu. Publika se istovremeno zabavlja, smije situacijama koje se odvijaju na sceni, stereotipima koji su svuda oko nas, istovremeno se izrugujući i samima sebi. Jer svatko zna, ili osobno ili iz medija, barem neku ponosnu katolkinju i Hrvaticu, a zapravo posrnulu ženu koja se nikada u životu nije susrela s pojmom morala, a kamoli ga živjela. Poznajemo zasigurno i one zadojene, vjerne režimu i svojim tvrtkama, koji unatoč tome što su cijeli život gradili na vezama i poznanstvima svejedno preziru druge koji to čine. Srećom pa nam je kao narodu poznata cijela plejada pripadnika ili pripadnica zlatne mladeži koje se nisu uspjele ostvariti ni na jedan drugi način osim preko veze – one tatine i mamine, ili one koja se prvo mora dobro provaljati po nekim smrdljivim plahtama kreveta.

Upravo te ženske likove tumači doista fantastična i iskusna postava ovog šarenog cabareta koji ispod šljokica zrači smradom truleži. Mila Elegović, Ana Begić, Linda Begonja i Ana Maras Hermander naprosto su briljirale svaka na svoj unikatan način. Četiri jake žene, svaka sa svojim demonima i problemima, koje izlaze na kraj sa surovošću života najbolje što znaju – uz pomoć drugih i preko poznanstava.

Padovi i pobjede, ucjene i kurvanje, sve umotano u celofan političke zbilje Zagreba, grada kojemu svi gravitiraju krčeći si put pred sobom kao tenkovi. Svaka kazališna crtica jedna je vesela rapsodija koja graniči s histerijom. Vatromet ispunjenih želja, pri kojima se zaboravlja što je trebalo činiti da se one ostvare, koji na kraju završava nizom živčanih slomova protagonistica koje svaka na svoj način dolazi do zaključka da je sve što su u životu stekle i napravile preko veze - zapravo suštinski bez veze.

Kapital na kojem se uzdižu bjelokosne kule uspjeha

''Cabaret preko veze'' je uvrnuta oda ženskom instinktu za preživljavanjem. Snazi za koju se nekada pitamo odakle izvire. No da budemo jasni, ne radi se ovdje o feminističkom filozofiranju ni uzdizanju pojma žene kao takvog, ovdje se radi o surovim pripadnicama ljudskog roda koje ne prežu ni pred čime da bi ostvarile svoje ciljeve. I pri tome ne vide ništa loše! One djeluju prirodno, onako kako ih je život i društvo naučilo. Pozivaju se na muževe, očeve, ljubavnike, sve te jake muškarce koji su ih u ovom ili onom trenutku iznevjerili i napustili. Ostavivši im jedini svoj stvarni kapital – poznanstva koja se mogu vrhunski unovčiti.

Odlika koja ovu predstavu doista izdvaja iz mora drugih kazališnih komada koji se bave analizom društva, jest to što ''Cabaret preko veze“ ne moralizira poantu priče već taj zadatak u potpunosti prepušta publici. Ako želite osuđivati, osudite, ako želite suosjećati, suosjećajte. Ono što sigurno neće moći izbjeći jest - smijati se. Glumi na sceni, sjajnim replikama, karikaturalizaciji Hrvatske, ali i samima sebi.

Mučenice na sceni mučenice su i u nama. Ili oko nas. Svojim stand up monolozima neprestano plešu na rubu suza i razvratnog smijeha, igraju se s vragom da bi malo kasnije lizale oltare potpuno nesvjesne svojih grijeha. Almodovarska melodrama u ovom se kazališnom komadu pomiješala s burlesque točkama, britkim humorom i čisto malo kokaina, da začini cijelu stvar.

Predviđamo dug i slavom ovjenčan put „Cabareta preko veze“ koji je već sada neizmjerno obogatio kazališnu ponudu metropole. Kerempuhu je nedvojbeno jako dobro krenulo.