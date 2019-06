Rekorder po broju prodanih ulaznica, predstava „5žena.com“ na Sceni Vidra iz sezone u sezonu zabavlja zagrebačku publiku svojim slikovitim opisom pet različitih, a opet sličnih ženskih umova. Ovaj redateljski prvijenac glumca Renea Bitorajca pronašao je čarobnu formulu za privlačenje gledatelja u kazalište – red šala, red seksizma i red stereotipa.

Kazališna suradnja Teatromana i Satiričkog kazališta Kerempuh 2014. je izrodila uspješnu koprodukciju predstave „5žena.com“, koja je u posljednjih pet godina obarala rekorde gledanosti, a debelo je nadmašila i 100 izvedbi potrebnih da bi se financijski isplatila.

Pod redateljskom palicom proslavljenog hrvatskog glumca i voditelja Renea Bitorajca, „5žena.com“ pred zagrebačku je publiku donijela zabavnu predstavu u optimalnom trajanju od sat i pol kojoj je uspjeh zagarantirala već sama njezina tema.

Muško-ženski odnosi i tanka linija između ljubavi i mržnje među spolovima vječna su tema umjetnika, filozofa, književnika, pa i kazalištaraca. Na humorističan, vrlo prizeman i životan način Bitorajac je u Vidri uprizorio komediju koja možda nije najinovativnija ni pristupom ni izvedbom, ali svakako ispunjava svoju svrhu – zabavlja mase.



Pet snažnih ženskih karaktera, koje glumi pet odličnih hrvatskih glumica, pred gledateljstvom iznosi najintimnija razmišljanja o muškarcima, vezama, propalim brakovima i vlastitim frustracijama. Na autoironičan i duhovit način otkrivaju se tajne ženskog pogleda na svijet – osobito na muški svijet koji kao da je za žene uvijek obavijen misterijom.

Na tjednim „babinjacima“ pet žena različita statusa, zanimanja, dobi i preferencija okuplja se ne bi li pronašlo utjehu i razumijevanje u svojim prijateljicama. Na tim večernjim okupljanjima padaju maske, ruše se predrasude i otkrivaju tajne strasti, želje i strahovi žena koje svaki atom svoje snage na kraju dana – ipak posvećuju muškarcima.

Podijeljena u pet zasebnih sekvenci, od kojih je svaka posvećena jednoj ženskoj protagonistici, uz kratke pauze između tih šaljivih monologa, predstava je jasno strukturirana, a njezina bit jasna je od samog početka – ukazati na razlike među spolovima.

Pet diva koje se smiju same sebi

Lik Tee, studentice i ujedno najmlađe junakinje, ujedno je i najslabije dorađen. Tea, koju utjelovljuje Mia Anočić-Valentić, bez mnogo životnog iskustva i s osjećajem optimizma istupa pred publiku, a njezina je muško-ženska priča najmanje upečatljiva. Ova je predstava okupila velike zvijezde hrvatskog glumišta, pa tako u ulozi Jelene briljira Nataša Janjić u izdanju u kojem ju se rijetko viđa. Publika ju je navikla gledati u Gavellinim dramama, a rijetko se ova mlada glumica pojavljuje u komedijama, pa ipak za „5žena.com“ očito je učinila iznimku, a na njezinoj se pojavi vidi i zašto – očito je da ju scenarij dobro zabavlja te da uživa izvoditi svoju ulogu.

Vrlo je slična situacija i kod Darije Lorenci Flatz i Nataše Dangubić, koje tradicionalno surađuju sa satiričkim kazalištima i često nastupaju na sceni Vidre. Nina Erak tumači ulogu Teine mame i glasa razuma među tim ustreptalim ženama. Iskustvo ju je poučilo da su muškarci zabavni, ali nevažni, a ona je tu da ženama i djevojkama oko sebe prenese to znanje i nauči ih – kako se pomiriti s frustracijama i živjeti bez njih.

Izražajnom glumom, ponekad i prenaglašenom, glumice ove predstave pružaju večer dobre, ali ne pretjerano profinjene zabave. No kome su jednostavni užitci ikada naškodili?

Ponešto za svakoga

Scenaristički gledano, ova predstava neće zadovoljiti kazališne sladokusce koji od predstava očekuju više od svakodnevnog humora temeljnog na seksizmu i klišejima, no za opuštenu večer u gradu poslužit će sasvim solidno.

„5žena.com“ nije duboka predstava nakon koje ćete imati potrebu promišljati o viđenom – baš zato što je sve prezentirano već viđeno sto puta. Svatko ima barem stotinu priča o svojoj boljoj polovici koje bi mogao ispričati na humorističan i sarkastičan način, izrugujući se istovremeno i svom partneru i samome sebi, a „5žena.com“ ne nudi ništa novo u tom smislu.

Ta jednostavnost i prizemnost ujedno je i prednost i mana ove predstave. Humoristična je, no ne pretjerano pametna, jednostavna i zbog toga životna. Nekima će se jako svidjeti, nekima malo manje, no sigurno je to da nitko neće moći izići u potpunosti nezadovoljan.

Karakterističan Bitorajčev potpis vidljiv je u pristupu ovoj komediji, čije scene kao da su ispale sa seta „Bitanga i princeza“. Jasno je zašto se radi o kazališnom hitu – smijeh, klišeji, jednostavnost i svima prihvatljiva forma. Nije se eksperimentiralo ni riskiralo, a opet se profitiralo.