Knjiga ''Zovi me svojim imenom'' ima i svoju filmsku adaptaciju.

Neke knjige su nam zanimljive zbog jednostavne radnje, dok druge obožavamo zbog kompleksnosti njihove priče.

"Zovi me svojim imenom" knjiga je koja spada pod jedan i drugi kalup, a njezina priča toliko vas osvoji da od samoga početka nećete knjigu ispuštati iz ruku kakvu god emociju u vama da probudi.

Autor Andre Aciman zaista je zaslužio sve pohvale za ovaj roman, a stoga ne čudi ni da je knjiga dobila i svoju filmsku adaptaciju.

Narator knjige "Zovi me svojim imenom" je 17-godišnji Elio koji tog ljeta 1983. godine u kući svojih roditelja na obali Italije upoznaje šarmantnog 24-godišnjeg Olivera.

To je ujedno i ljeto kada započinje njihova romansa, a priča seže sve do 20 godina unaprijed. Elio je fasciniran Oliverom u samome startu, no na putu do romanse stoji nekoliko prepreka. Naime, Oliver je gost Eliovih roditelja te kao mladi doktorant odlazi u Italiju gdje će završiti svoj rad i predati ga za objavu. Eliovi roditelji svakoga ljeta ugoste mladog znanstvenika koji ondje priprema rad za objavu, a u isto vrijeme pomaže Eliovom ocu, također znanstveniku, prilikom administracije.

Elio Olivera provodi kućom, pokazuje mu mjesto gdje će provesti sljedećih šest tjedana života, a sve o čemu sanjari ja zapravo da se on Oliveru jednako sviđa. Iako je Elio toliko mlad, pisac mu je kroz razmišljanja i način izražavanja dao puno više emocija i života nego što možete zamisliti. Neke od emocija proživjeli ste i sami, jedino ih niste na taj način doživjeli.

Oliver je s druge strane staloženiji, mirniji i promišljeniji od Elija. Svi likovi u knjizi taman su opisani, ni premalo ni previše. U fokusu je ljetna romansa dvojice mladića te sve nedaće u kojima su se zbog nje našli. Nećete pogriješiti ako knjigu nabavite odmah i bacite se na čitanje. Sjajan roman!