Najnoviji roman Jojo Moyes ujedno je i završetak trilogije o Louisi Clark, koju smo upoznali prije nekoliko godina u romanu ''Tu sam pred tobom''.

Jojo Moyes autorica je koju je teško usporediti s ikojom drugom. Njezini su romani svakako ljubavni, ali unutar njih naići ćete na životne priče i likove koji će u vama izazvati cijelu paletu različitih osjećaja. Upravo su osjećaji ono u čemu Jojo briljira. Tuga, ljubav, sreća, ushit, bol, znatiželja, čuđenje, zbunjenost, niz nastavite sami – velika je šansa da se u gotovo svakoj knjizi ove autorice nalazi neki od njih.

Njezin najnoviji roman ujedno je i završetak trilogije o Louisi Clark, koju smo upoznali prije nekoliko godina u romanu ''Tu sam pred tobom''. Lou je tada bila neiskusna u području ljubavi, a do kraja romana proživjela je ono što mnogi ne mogu ni zamisliti. Nažalost, ta je knjiga završila tragedijom od koje se junakinja oporavljala u nastavku ''Djevojka koju si ostavio za sobom".

Ostavši slomljena srca i u tuzi, ipak je pronašla utjehu novoj vezi.

''Još uvijek ja“ novo je poglavlje u životu Lou i ona ga započinje odlaskom na drugi kontinent, u New York. Njezin sadašnji dečko, Sam, ostao je u Engleskoj, nerado puštajući Lou da proživi avanturu u trajanju od godine dana, kako su se dogovorili. U Americi se junakinja smjesti u dobrostojeću obitelj u kojoj preuzima ulogu njegovateljice jedne gospođe. Ta obitelj živi u ogromnom stanu u elitnom dijelu Velike jabuke. Ondje se Lou izloži životu unutar aristokratske obitelji koja skriva brojne tajne.

Protagonistica svoje slobodno vrijeme provodi na dva načina. Prvi su šetnje po gradu tijekom kojih posjećuje mjesta toliko draga njezinoj bivšoj, ali najvećoj ljubavi Willu. Mali kafići, mjesta kojih nema u vodičima, ali stoga puna atmosfere koju junakinja dijeli s čitateljem, upoznajući ga na svakom uglu s pokojim detaljem koji priču čini realističnom i bogatom. Kada nije u šetnji, odlazi na dobrotvorna okupljanja, a na jednom od njih upoznaje muškarca koji je neobično podsjeća na Willa.

Taj susret ujedno je poticaj da napokon otpusti svu bol koju nosi u sebi. To će učiniti približavajući mu se te se tako izlažući svemu onom tužnom što nosi u sebi. No to nije njezina posljednja stanica u vlaku ljubavi.

Lou i u ovoj knjizi pokazuje karakteristike zbog kojih smo je toliko zavoljeli. U samoći velegrada i obitelji koja daleko nadilazi njezin društveni status, ona će ostati suosjećajna i svoja. Kada se otkrije mračna tajna, a ona biva optužena za jedno nedjelo, Lou ostaje zatvorenih usta i teret podnosi stoički. Jedna se vrata zatvore u životu, kako je već puno puta iskusila na vlastitoj koži, da druga neočekivano otvore širom. To će se i ovdje dogoditi jer će Lou, zbog toga što ostaje vjerna sebi unatoč ogromnim iskušenjima, uspjeti izdržati pritisak kojim se lomi ljuska manjeg života te on postaje puno, puno većim. Toliko velikim da Lou svoju prošlost uobličuje u djela što će izgraditi nečiju budućnost.

Kao završetak trilogije, ''Još uvijek ja“ svojevrsni je trijumf. Autorica nas vješto upućuje na stranputice, održavajući napetost na svakoj stranici. Ipak, knjiga se privede kraju na vrlo zadovoljavajući način jer junakinja ostaje u New Yorku, no sada nova i veća, ali još uvijek ona ista, šarmantna, hrabra i divna.