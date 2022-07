Borko Perić jedan je od glumaca koje gledamo u filmu "Divljaci", a čije prikazivanje u pulskoj Areni neće propustiti ni njegova 17-godišnja kćer Irma Perić koja mu je velika podrška.

Borko Perić jedan je od najperspektivnijih domaćih glumaca, s nepogrešivim smislom za humor, gledamo ga i u novom filmu "Divljaci", a koji konkurira i za Zlatnu arenu na ovogodišnjem Pula Film Festivalu.

41-godišnji Borko rođeni je Puljanin i festival doživljava poprilično emotivno, a sjeća ga se od najranijeg djetinjstva kad još zapravo nije ni znao koja mu je svrha.

"Uvijek mi se lijepo vratiti na festival, a sjećanja sežu do vremena kada nisam ni znao da je to festival. Od vatrometa kojeg sam gledao kao dijete s balkona tamo na Stoji. Festival mi je bio dio života čak ni kada nisam znao što je to. Jako ga volim, imam osjećaj kao da je moj, ipak je to moj rodni grad, koji obožavam kao i ljude tu. Sretan i sam uzbuđen kad sam tu", otkrio nam je Borko.

A pred pulskom publikom je i poseban osjećaj pojaviti se i nastupati.

"Mislim da je pulska publika dobra, opuštena. Prava publika nije zahtjevna u smislu da nešto očekuje, prava publika je opuštena ili zadovoljna na kraju ili nije. Pulska publika prepoznaje što želi, što joj se sviđa i što voli, ja to apsolutno poštujem. I bude me trema, trenutačno mi nije, ali večeras pred film u Areni će me sigurno biti. Razmišljat ću kako će reagirati, hoće li im se svidjeti ili neće. Ali to je neka normalna trema kada imaš osjećaj odgovornosti da si nešto napravio, htio bih da im se svidi jer je ovaj film rađen baš za publiku i volio bih da im se svidi", priznaje Borko.

U filmu igra ulogu sitnog kriminalca Malog, a s njegovim karakterom nije mu se bilo teško poistovjetiti.

"Nije mi bilo teško, to je jedna zanimljiva, slatka uloga jednog dečka. Tražio sam zajedno s redateljem neki dobar ključ za tu ulogu da bude to što on, a i ono što bih ja htio", ispričao je.

Uz Borka u filmu gledamo Alena Liverića, Dražena Mikulića, Branka Jankovića, Slavka Sobina, Dejana Aćimovića, Emira Hadžihafizbegovića i druge, a otkrio nam je kakva je atmosfera bila na setu.

"Iako je bilo zahtjevno, bilo je super, bilo je smijeha i svega. Zahtjevno je bilo jer smo snimili po zvizdanu, ljeti i uglavnom na otvorenom tako da je bilo izrazito teško i zahtjevno. Ali kada si s dobrom ekipom, a to je po meni najvažnije, onda se mogu napraviti čuda", zaključio je Borko.

Radnja filma temelji se na odlasku trojice mladića na Svjetsko nogometno prvenstvo u Moskvu, no prije toga se odluče na pljačku kako bi uopće nabavili novac za put. Na kraju bježeći od policije prelaze granicu s BiH i zalutaju u teroristički kamp.

"Osobno se vjerojatno ne bih odvažio na tako nešto, ali znate kako kažu, prilika čini lopova, haha", našalio se.

Borko je aktivan na društvenim mrežama gdje ga prate tisuće ljudi, među kojima su i brojne obožavateljice koje je osvojio svojim izgledom i šarmom.

"Sve je to uvijek lijepo i pristojno, mi radimo posao u kojem je publika važna i važno ti je što publika misli. Tako da je uvijek lijepo kada netko dođe i kaže da mu te bilo lijepo gledati u predstavi ili filmu i da si odličan. Bez obzira tko to bio, cure ili dečki, jer publika je publika. Nitko me ne oblijeće, tu i tamo se dogodi, ali uvijek bude ugodno", otkrio nam je Borko.

Osim brojnih uloga u filmovima i predstavama, Borko igra i onu najvažniju, ulogu oca i to kćeri koja je danas već 17-godišnjakinja.

"Irma nije moja obožavateljica, ona mi je kritičarka! Preslatka je i predraga djevojka, stalo mi je što ona kaže i misli, izrazito je duhovita i očekujem da će me malo zezati i sigurno će primijetiti neke moje greške. Zapravo me zanima hoće li primijetiti one, koje sam već ja primijetio pa da možemo raspravljati", kaže Borko.

Ostatak ljeta provest će odmarajući i uživajući s prijateljima i obitelji, bez posla, a na Borko nam je na kraju odgovorio i na pitanje zašto je dobro biti on.

"Volio bih ja i to znati, ali još nisam našao odgovor na to pitanje!", zaključio je sa smiješkom.

Bujne Sevkine grudi provirile su iz njezina neobičnog outfita za plažu: ''Jesi žena za sva vremena!'' +32

S njezina raskošnog dekoltea teško je bilo skrenuti pogled, a unatoč vrućinama iznenadila je odabirom obuće +26