Nakon dvije godine, u znatno pojačanom izdanju, program Dizalica vraća se na Ambrelu.

Ovogodišnje izdanje Pulskog filmskog festivala donosi nam šest naslova u sklopu programa Dizalica. I ove godine radi se o izboru prestižnih filmova, mahom hrvatskih premijera nagrađenih na brojnim svjetskih festivalima.

Ono što će posebno razveseliti publiku Pulskog filmskog festivala je da se filmovi iz programa Dizalica, nakon dvije godine stanke zbog korone, vraćaju na Ambrelu. Tradicionalno popunjen "do zadnje ležaljke”, program Dizalica na Ambreli poseban je doživljaj za svakog ljubitelja sedme umjetnosti.

Ljubimac festivalske publike francusko-tuniški je film redateljice Leyle Bouzid, "Priča o ljubavi i žudnji". Riječ je o ljubavnoj drami o inteligentnom i povučenom osamnaestogodišnjaku Ahmedu, Francuzu alžirskog porijekla, koji na Sorbonni prvi dan svog studija književnosti upoznaje djevojku Farah iz Tunisa, u koju se odmah zaljubi, ali njihov odnos bude opterećen mnogim osobnim preprekama. Film je premijerno prikazan prošle godine u Cannesu, a nagrađen je kao najbolji film na Festivalu Mediteranskog filma u Rimu.

Dominikansko-argentinska koprodukcija "Curica", film Silvine Schnicer i Ulissesa Porre, dobitnik New Directors Award na San Sebastián IFF, daje nam uvid u odnos Sare i njene dadilje Yarise koji nadilazi njihove klasne uvjetovanosti odnosno bliži je odnosu majke i kćeri. Ipak, ova iluzija uskoro će biti dovedena u pitanje kad se na Yarisu nenadano sruče tajne iz prošlosti i kad kišna noć i blatnjava cesta prenapučena stadom koza postanu okidač za nastanak općeg kaosa.

Film nastao u talijansko švicarskoj koprodukciji, "Povratnica" prikazuje put trinaestogodišnje djevojčice od spoznaje da nije kći bogatih ljudi koje je dotad smatrala roditeljima, do prilagođavanja novoj situaciji i nošenja s nedaćama koje tek slijede. Film redatelja Giuseppea Bonita svoju je svjetsku premijeru doživio na Filmskom festivalu u Rimu, a dobitnik je nagrade David di Donatello za najbolji adaptirani scenarij.

Petero prijatelja iz djetinjstva u kasnim dvadesetima – Jana, Marija, Mladen, Danilo i Bubi, sada žive na različitim krajevima bivše Jugoslavije, no i dalje se trude održati prijateljstvo unatoč udaljenosti koja ih dijeli. "Poslije zime", film nastao u koprodukciji Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Francuske, redatelja Ivana Bakrača, uvršten je u program East of the West festivala u Karlovym Varyma 2021. godine. U glavnoj ulozi pojavljuje se Momčilo Otašević.

Film redateljice Norike Sefe, nagradama ovjenčan na festivalima u Roterdamu, Trstu, te osvajač Specijalne nagrade za promicanje rodne ravnopravnosti na Filmskom festivalu u Sarajevu, "U potrazi za Venerom", prikazuje život tinejdžerice Venere koja živi u malom kosovskom mjestu u skromnoj kući bez imalo privatnosti i čezne za proširenjem svojih vidika. Sve će se promijeniti kad upozna slobodoumnu Dorinu.

Očekuje nas i prikazivanje hrvatske tinejdžerske drame "The Outsiders", projekta Brune Mustića i redateljice Jelene Gavrilović. Sedamnaestogodišnjem Noahi iz Londona majka radi kao kulturni ataše za britansku ambasadu. Zbog njenog posla svakih par godina sele u drugu državu, a ovaj put Noah stiže u Hrvatsku. Noah se mora integrirati u društvo kroz tipične tinejdžerske zaplete, ljubav, prijateljstvo, suparništvo, koji na kraju dovode do njegovog konačnog pronalaska mjesta koje može zvati dom. Osam nastavaka ove tinejdžerske serije snimljene na hrvatskom i engleskom jeziku predstavit će se u dvosatnom filmskom slotu.

Budući da se ljubav prema filmskoj umjetnosti gradi od malih nogu, najznačajniji i najdugovječniji hrvatski filmski festival i ove je godine u sklopu programa Pulica pripremio četiri zanimljiva filma za mališane.

Obiteljski film "Kapa" redatelja Slobodana Maksimovića prikazan na Filmskim festivalima u Luksemburgu i Zlínu, priča je o Eriku, čiji je nadimak Kapa, koji zbog problematičnih roditelja živi u dječjem domu. Njegova je jedina želja otići za Božić kući. Nizom nepredvidivih događaja u društvu svoje prijateljice nađe se u automobilu maskiranog lopova, nakon čega započinje nevjerojatna pustolovina. Film je namijenjen djeci starijoj od 6 godina. Ova hrvatska koprodukcija sa Slovenijom, Luksemburgom i Slovačkom svečanom će projekcijom otvoriti Program Pulica.

"Mama Moo se vraća kući", švedski animirani film namijenjen mališanima iznad 4 godine redatelja Christiana Rylteniusa i Tomasa Tivemarka, bavi se vječnim pitanjem: je li trava zelenija negdje drugdje i moramo li se ponekad izgubiti da bismo pronašli svoj put kući? Na ta će nam pitanja pokušati odgovoriti dvije glavne protagonistice, vrana i roda.

Kako bi razveselio sina, tata Mumin prepričava svoje mladenačke pustolovine - od djetinjstva preko bijega iz sirotišta do povijesnog susreta s izumiteljem Hodgkinsom. Radnja je to animiranog filma "Memoari Mumin tate: Pustolovine mladog Mumina" redateljice Ire Capelan, također namijenjenog djeci od 4 godine naviše. "Oink", nizozemsko-belgijski animirani film redateljice Masche Halberstad, prati devetogodišnju Babs koja od djeda na poklon dobije praščića po imenu Oink, uvjeri roditelje da ga zadrže, a ona će zauzvrat nestašnog Oinka obučiti da se ponaša poput šteneta. Film je namijenjen djeci od 6 godina naviše, a projekciju je imao i na Filmskom festivalu u Berlinu.

Sve projekcije iz programa Pulica besplatne su, a održat će se u Istarskom narodnom kazalištu

