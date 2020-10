Clint Eastwood snimio je potresnu priču o seriji otmica i ubojstava mladih dječaka koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim te i 12 godina nakon snimanja budi zanimanje gledatelja.

Filmski triler "Zamjena" s Angelinom Jolie u glavnoj ulozi snimljen 2008. godine temelji se na strašnim istinitim događajima iz 1928. godine i slučaju koji je potresao kalifornijski pravni sustav.

U središtu je priče samohrana majka Christine Collins, koju igra Angelina. Ona je u grčevitoj potrazi za sinom, u čemu je mnogi žele spriječiti na sve moguće načine. Sve počinje nakon što se vrati s posla i shvaća da njege nema i nestanak prijavljuje policiji. Oni joj nakon pet mjeseci javljaju da su ga pronašli, međutim kada vidi dječaka kojeg su pronašli, tvrdi da to nije njezin sin.

Redatelj filma je legendarni Clint Eastwood, koji je napravio sjajnu priču o ženi suočenoj s korumpiranom policijom i skeptičnom javnošću, koja će naposljetku doći do istine koju traži, ali ta će ju istina zauvijek promijeniti.

Priča ne bi bila ispričana da scenarist J. Michael Straczynski nije čuo za nju od neimenovanog izvora u gradskoj vijećnici Los Angelesa. Anonimni je izvor slučajno naišao na spise predmeta koji su se odnosili na seriju otmica i ubojstava mladih dječaka koji su bili predviđeni za uništavanje.

Straczynski je postao opsjednut slučajem i godinu je dana radio na opsežnoj istrazi slučaja. Pokušao ju je pretvoriti u televizijski projekt, ali nije pronalazio pravi način za to. Naime, gotovo je svaki događaj prikazan u filmu doslovno preuzet iz sudskih transkripata, a on je prvi scenarij napisao za samo 11 dana, no čini se da je Clint bio pravi čovjek za njega.

Za ulogu Christine lobirale su Hilary Swank i Reese Witherspoon, ali Clint Eastwood angažirao je Angelinu Jolie na prijedlog producenta Rona Howarda, koji je zaključio da njezin izgled najbolje odgovora tom vremenskom razdoblju.

Clint je u videu o snimanju filma priznao i da se odlučio za Angelinu jer je majka, pa može zamisliti kako bi se osjećala da joj otmu jedno od djece.